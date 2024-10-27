開BMW撞死行人烙跑…檢認台中18歲男逃亡之虞 今晚聲押

台中市18歲白姓男子，今早駕駛家人租賃BMW轎車，撞上年約70多歲行人，監視器拍下，白男撞飛行人後，沒有停車，開車輾過行人，行人送醫不治，白因逃逸後自撞設備電箱落網，白否認犯行，強調「沒看到人」，檢方訊問後認白涉犯肇事逃逸、過失致死罪，嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，尚未裁定。

白男今早肇事後落網，白母也到台中市第五警分局交通分隊製作筆錄，釐清案情，白與白母在離開交通分隊時，被媒體問到「無照為何開車」、「要不要跟家屬道歉」、「車是誰租的」等問題時，二人都不發一語，白母還快步跑向自己的Volvo休旅車後，開車離開。

鄰居表示，白家租在該處經營宮廟與禮儀社，約4、5年時間，鄰居不太與白家交往，不清楚白家狀況，因白家平常出入分子感覺較為複雜，也不常與鄰居往來，但白家門口常有改造車輛發出的噪音，有鄰居向警方檢舉，常見警方到場關切，這兩天有看到BMW轎車出入，不確定是否與肇事的BMW為同一輛。

經查，涉案的白姓男子（18歲）在今天上午駕駛由家人租賃的BMW轎車，行經北屯區北屯路240巷時，撞上走在路旁、年約70多歲的行人，行人撞上轎車擋風玻璃後被撞飛，摔落在路面，白沒有煞車，持續往前行駛，以轎車前後輪將行人輾過後逃逸，事隔約10多分鐘後，白行經北屯區環中東路、太原路時，自撞設備電箱落網。

警方查出，白男雖已成年，但無駕照，也無酒精濃度，不過因連續肇事兩起車禍，雖然車內沒有查獲毒品等違禁品，仍對白採尿送驗，釐清白當時是否有造成不能安全駕駛的原因，全案依過失致死、肇事逃逸罪送辦。