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開車搖搖晃晃被檢舉…警方攔查赫見「自家人酒駕」 高雄兩線兩星警官遭逮

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高市苓雅警分局警方前天凌晨前往中正二路查緝桌遊店涉賭博案時，一名民眾攔下警方檢舉指前方一輛轎車疑似酒駕，開車搖搖晃晃，警方見轎車違規紅燈左轉後停在機車停等區攔查，查出駕駛是湖內警分局兩線兩星的袁姓警官，袁被記大過懲處。

據了解，凱旋路派出所前天凌晨前往中正二路某桌遊店執行臨檢勤務時，一名民眾見不少員警在路口，於是趨前告知員警前方一輛黑色轎車的駕駛疑似有酒駕行為，沿路開車搖搖晃晃。

該輛轎車隨後在警方眼前違規紅燈左轉，又停在三民區和平一路與建國一路口停等紅燈時，停於機慢車停等區，警方於是依違規事實攔查駕駛；過程中，警方以酒精感知器測試駕駛袁姓男子，呼氣亮紅燈，有酒精反應。

警方請袁男下車，告知權利時，袁男向警方坦承是「自家人」，經查證為湖內分局兩線兩星的警務員，但現場員警不為所動，對袁當場施以酒測，結果高達每公升0.97毫克，依法逮捕，並依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

湖內警分局表示，經查袁姓警務員當天凌晨1時許前往友人位於新興區所經營的酒吧，飲酒後竟駕車離去，因勤餘酒駕，分局將依據「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，核予記一大過以上處分，並調整服務地區。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市湖內警分局一名袁姓警務員前天凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警方攔查查獲，後遭記一大過懲處。記者石秀華／攝影
高市湖內警分局一名袁姓警務員前天凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警方攔查查獲，後遭記一大過懲處。記者石秀華／攝影

紅燈 臨檢 警察 酒精 酒駕

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