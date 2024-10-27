再現電梯墜落案…侯友宜探視傷者 下令新北公有場域電梯安檢複查

新北板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今下午有墜落意外，兩位民眾受傷，新北市長侯友宜稍早赴醫院探視傷者，除給予慰問金及要求板橋區公所負擔費用外，也下令2個月內完成全市公有場域電梯安檢複查；新北工務局及公所表示，原因將委由第三公正機構，並追究廠商賠償責任。

新北板殯貨梯日前鋼索突斷，今再有府中商圈游龍天橋電梯因不明原因從2樓墜落至1樓，警方及消防人員到場將2人救出，女子腳部骨折及背部受傷被送醫。板橋區公所表示，廠商都有定期檢修最近一次是10天前，這一定會請廠商說明，會再協助傷者及家屬做後續處理。

新北新聞局表示，侯友宜稍早前往醫院，探視游龍天橋電梯意外傷者，除給予慰問金，也指示板橋區公所全額負擔醫療費用；侯友宜同步下令，新北市在2個月內完成所有公有場域電梯安全檢查複查。

工務局和板橋區公所初步判斷，這次意外是電梯鋼纜斷裂鬆脫造成，維修廠商最近分別於10月7日及10月17日檢修保養過，相關單位將委由第三公證機構，由專家盡速確認原因後，針對疏失追究賠償責任。