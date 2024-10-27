影／掌骨「少一塊」！越籍移工「縮手」秒掙脫手銬狂奔 逃逸5天後落網

阮姓男子是逃逸移工，日前被北市文山一警方查獲，員警帶回派出所時，他趁隙以「縮手」方式掙脫手銬，再從萬芳派出所後門逃逸。警方發現事情大條，立刻組專案小組抓人，5天後，昨天早上在台南市逮獲，警詢後依法送辦。

文山一分局萬芳派出所21日晚上9點多在轄內網咖執行臨檢勤務，盤查一名外籍男子，因他不提供身分證件，無法確認身分人別，經同意帶至移民署專勤隊按壓指紋。

員警發現，他是23歲越南籍阮姓男子，是逾期居留536日的逃逸移工，當場依違反入出國及移民法帶回派出所偵辦。

孰料，阮男趁警方不注意時，以「縮手」方式掙脫警銬，得逞後拔腿狂奔從派出所後門隨手攔下計程車逃逸。

文山一警方獲悉，立即組專案小組追緝，由於阮男無交通工具，多搭乘計程車，查緝一度陷入困境，專案小組過濾上百支監視器、通聯紀錄，最終5天後，在昨天早上7點許，在距離台北市250公里以外的台南市安南區逮獲。

阮男自稱天生缺陷，手掌的掌骨比正常人「少一塊」，才可以強行掙脫，更在警察面前當場示範如何掙脫，警詢後被依脫逃罪、入出國及移民法移送法辦。