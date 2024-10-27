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「砰」一聲以為是車禍 聞呼救聲才知電梯下墜…板橋公所：10天前才檢修

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導

新北再現「大怒神電梯」，周圍民眾回想起來還驚魂未定，以為是車禍，聽到呼救聲才知道是電梯墜落。板橋區公所表示，廠商都有定期檢修最近一次是10天前，這一定會請廠商說明，會再協助傷者及家屬做後續處理。

新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外。1名女子下午1時許帶10歲姪子至府中商圈搭乘電梯時，電梯不明原因從2樓墜落至1樓；警方及消防人員到場將2人救出，女子腳部骨折及背部受傷情況，被送醫治療。

由於府中站周圍正在舉行萬聖節相關活動，周圍民眾還驚魂未定，民眾回憶，當時聽到很大「砰」一聲，以為是車禍，但也沒看到汽機車，後來才知道是一旁電梯墜落意外。活動人員也表示，由於電梯位置較為隱密，最靠近的醫護站也是仔細找，聽到電梯內呼救聲才發現。

板橋區公所主秘蔡文仁說明，初步了解是電梯鋼索出問題，事後會盡快聯絡鑑識單位來做確認，電梯維護都有合約做定期檢修，每個月兩次，目前還不知道為何發生，會再請廠商來說明；而最近一次檢修是10月17日，情況也可以，也覺得時間滿近，所以一定會請廠商說明，後續會再協助傷者及家屬後續處理。

事實上，回顧游龍天橋電梯，並非第一次引發爭議，先前雖然都沒有傷亡事件，但過去幾年的手扶梯就常故障，2020年甚至受疫情影響而短時間難以修復；2022年當時又配合人行道改造工程等，暫時封閉一年，民眾質疑乾脆拆掉。蔡文仁回應，機械多少會故障，所以一定會請廠商定期檢修，了解原因後會再來說明。

劉姓居民指出，陸橋電梯空間小，僅能容納約2人，且電梯內環境缺乏清潔、通風不良，平日維管顯有疏失，使用體驗差，平常也較無人使用。不過這兩天府中商圈舉辦活動，人潮倍增，推測有搭乘需求人數大增，才發生此次意外。

新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外。記者李成蔭／攝影

新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外，內部玻璃破碎嚴重。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外，內部玻璃破碎嚴重。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外，由於緊鄰周圍萬聖節相關活動，民眾聽到「砰」一聲時還以為是車禍，得知真實原因仍驚魂未定。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外，由於緊鄰周圍萬聖節相關活動，民眾聽到「砰」一聲時還以為是車禍，得知真實原因仍驚魂未定。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外，市府趕緊貼起警告禁止使用標示。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外，市府趕緊貼起警告禁止使用標示。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外。記者李成蔭／攝影
新北市板橋府中捷運站旁游龍天橋電梯今天下午驚傳墜落意外。記者李成蔭／攝影

新北 車禍 電梯

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