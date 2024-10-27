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國1林口段重大車禍！駕駛自撞再遭追撞「車慘成廢鐵」 釀1死5傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向46公里林口爬坡路段今中午12點50分發生嚴重車禍，一名陳姓男子駕駛小客車不慎撞擊外側護欄，後方一輛1家4口小客車閃避不及撞上，結果因撞擊力道太大陳男車輛又再撞到內側護欄，駕駛受困車內經搶救後送醫仍宣告不治，另外5人受傷無大礙。

警方調查，當時58歲陳姓男子駕駛小客車載著女性友人行駛於國道1號北向46公里林口爬坡路段，不明原因自撞外側護欄後失控往左衝，35歲劉姓男子駕駛小客車載著3名家人閃避不及撞上陳男車輛，導致陳男又再失控撞擊內側護欄。

事發後陳男車輛嚴重變形，車門撞到整片飛掉，車身也因撞擊導致凹陷，幾乎撞成廢鐵，護欄也留下常常刮痕及毀損；警消到場後陳男受困於車內，經救出送往林口長庚醫院急救無效宣告死亡，同行的劉姓女性友人則是左小腿及左手臂擦傷。

對此劉男1家4口輕傷無大礙，事故現場於下午1點54分完全排除，恢復全線通車，身亡的陳姓駕駛酒測值待相驗，劉姓駕駛酒測值則為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

陳姓男子駕駛小客車不慎撞擊外側護欄，另一輛1家4口小客車閃避不及撞上，導致左前車頭毀損，車上4人輕傷無大礙。圖／警方提供
陳姓男子駕駛小客車不慎撞擊外側護欄，另一輛1家4口小客車閃避不及撞上，導致左前車頭毀損，車上4人輕傷無大礙。圖／警方提供
國道1號北向46公里林口爬坡路段今中午12點50分發生嚴重車禍，一名陳姓男子駕駛小客車不慎撞擊外側護欄，另一輛1家4口小客車閃避不及撞上，結果陳男車輛又再撞到內側護欄，駕駛受困車內經搶救死亡。圖／警方提供
國道1號北向46公里林口爬坡路段今中午12點50分發生嚴重車禍，一名陳姓男子駕駛小客車不慎撞擊外側護欄，另一輛1家4口小客車閃避不及撞上，結果陳男車輛又再撞到內側護欄，駕駛受困車內經搶救死亡。圖／警方提供
陳男車輛嚴重變形，車門撞到整片飛掉，車身也因撞擊導致變形凹陷，幾乎撞成廢鐵。圖／警方提供
陳男車輛嚴重變形，車門撞到整片飛掉，車身也因撞擊導致變形凹陷，幾乎撞成廢鐵。圖／警方提供

國道 失控 林口 自撞 車禍

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