現場畫面曝光！她帶8歲姪到府中商圈逛街 搭電梯竟從2樓高速墜落1樓

新北市55歲孫姓女子今天下午帶8歲姪子至板橋府中商圈逛街，2人搭乘跨越縣民大道的游龍天橋電梯時，電梯不明原因突然從2樓高速墜落到1樓，孫女腳踝疑似骨折，男童則肢體擦傷，所幸送醫後均無大礙。電梯墜落原因仍待板橋區公所人員調查。

據了解，自10月9日開城的2024府中奇幻城「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，壓軸的變裝遊行昨天結束，今日僅剩市集活動。今天下午1時許55歲孫姓女子帶著8歲大姪子前來府中商圈逛街，不料姑姪倆搭乘橫跨縣民大道的游龍天橋電梯時，電梯突然自2樓高墜落。

當時正在執行府中奇幻城交通疏導勤務的板橋分局板橋派出所警員鄭博文，聽聞電梯墜落巨響立即前往查看，發現電梯內1女1名孩童尚有意識立即通報消防局前來救援。消防人員獲報到場使用器具撬開電梯門，將受困電梯內的小孩及孫姓婦人救出，發現8歲男童肢體撕裂傷、孫姓婦人腳部骨折，所幸均無生命危險，由救護車送往亞東醫院治療。

板橋警方立即拉起封鎖線將電梯暫時管制，以防後續民眾使用發生危險，並通報電梯管理單位板橋區公所人員到場處理，電梯墜落原因仍待板橋區公所調查釐清。