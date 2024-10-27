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高雄機械車位「大怒神式」摔落…疑電梯故障 3人連人帶車受困電梯井內

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄65歲陳姓女子及2名鄭姓男子，今天下午1時許將轎車駛入機械式停車場時，疑似電梯故障，導致3人連人帶車摔落至汽車電梯井底部，警消獲報後到場，3人均意識清楚，但腰部受傷，檢傷後送往醫院治療。

今下午1時2分許，高雄市消防局接獲大義二路創傷救護通報，出動3車7人前往現場，救護人員到場後，陳女等3人因機械式車位故障，從1樓突降至地下室，3人連人帶車受困於電梯井內。

救護人員迅速將受困的陳女等人救出，均腰痛意識清楚，現場急救處置後送往國軍岡山分院治療，無生命危險。

岡山警分局指出，該機械式停車場疑故障導致鬆脫墜落，造成3位民眾及轎車從一樓落至地下室受傷，3人僅擦挫傷無生命危險，目前初步排除有外力介入，全案詳細情形尚在調查中。

陳女等人停車時因機械式停車場電梯故障，連人帶車摔至地下室。記者張議晨／翻攝
陳女等人停車時因機械式停車場電梯故障，連人帶車摔至地下室。記者張議晨／翻攝
陳女等人停車時因機械式停車場電梯故障，連人帶車摔至地下室。記者張議晨／翻攝
陳女等人停車時因機械式停車場電梯故障，連人帶車摔至地下室。記者張議晨／翻攝

停車場 岡山 車位 電梯

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