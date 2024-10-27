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即起國道展開「未繫安全帶」交通大執法 昨天深夜3小時取締243件

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道公路警察局為防範因未繫安全帶造成事故傷亡，近日展開大規模專案勤務，光是昨天星期六深夜，3小時便取締243件，未來仍將針對交通違規與疲勞駕駛易發生時段，全線同步強力執行取締，提醒用路人注意。

根據統計資料，高速公路全線今年截至10月17日，已發生54件死亡事故，其中大型載重車（大貨車、聯結車）計17件，占比達到32%，主要肇事原因最多為「分心疲勞駕駛」計11件，占65%。

因未繫安全帶導致駕駛或乘客被拋出車外喪命，共有16人，比去年同期增加6人，占總死亡人數比例27.1%，所占比例相當高，顯示仍有許多人未養成繫妥安全帶的習慣。

國道警方有鑑於此，除自18日起在國道1號湖口路段測試新增科技執法設備，由AI鏡頭自動過濾未繫安全帶的違規樣態，若辨識成效良好，未來打算拓展於高速公路全線，近日則規畫專案勤務，由員警以路檢、巡邏、夜測等傳統方式加強取締。

昨天國道公路警察局長廖美鈴主持勤前教育，強調即日起針對深夜交通違規與疲勞駕駛易發生時段，藉由全線同步執行勤務，以達最佳預防效果，稽查取締重點包括未繫安全帶、以及大型車輛各項違規、疲勞駕駛等高危險行為加強檢查。

昨天同步強力執法專案勤務，光是從深夜10時至今天凌晨1時，國道全線共取締未繫安全帶243件，不少車輛都已開上高速公路匝道，看到前方有警察路檢點，駕駛或乘客才急忙想到伸手去拉安全帶繫上，凡未事先繫妥者一律攔下開罰。其他取締績效還有無照駕駛18件、號牌註銷1件，超速、未依規定變換車道等違規行為22件。

國道警方呼籲，未繫安全帶是造成事故重大傷亡常見原因，即日起無論平日和周末均將持續、不定期加強辦理全線同步取締，另提醒大型車司機更謹守駕駛規則，保持高度警覺、防止疲勞駕駛，相關高風險駕駛行為亦為加強稽查取締項目。

國道公路警察局長廖美鈴（右）昨晚主持勤前教育，即日起針對深夜交通違規與疲勞駕駛易發生時段，藉由全線同步執行稽查，以達最佳預防效果，取締重點包括未繫安全帶、以及大型車輛各項違規、疲勞駕駛等高危險行為。圖／國道警方提供
國道公路警察局長廖美鈴（右）昨晚主持勤前教育，即日起針對深夜交通違規與疲勞駕駛易發生時段，藉由全線同步執行稽查，以達最佳預防效果，取締重點包括未繫安全帶、以及大型車輛各項違規、疲勞駕駛等高危險行為。圖／國道警方提供
國道公路警察局即起針對未繫安全帶展開大規模專案稽查勤務，光是昨天星期六深夜，3小時便取締243件，未來仍將針對交通違規與疲勞駕駛易發生時段，全線同步強力執行取締。圖／國道警方提供
國道公路警察局即起針對未繫安全帶展開大規模專案稽查勤務，光是昨天星期六深夜，3小時便取締243件，未來仍將針對交通違規與疲勞駕駛易發生時段，全線同步強力執行取締。圖／國道警方提供
國道公路警察局即起針對未繫安全帶展開大規模專案稽查勤務，光是昨天星期六深夜，3小時便取締243件，未來仍將針對交通違規與疲勞駕駛易發生時段，全線同步強力執行取締。圖／國道警方提供
國道公路警察局即起針對未繫安全帶展開大規模專案稽查勤務，光是昨天星期六深夜，3小時便取締243件，未來仍將針對交通違規與疲勞駕駛易發生時段，全線同步強力執行取締。圖／國道警方提供

交通違規 國道 科技執法 警察 車道 高速公路

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