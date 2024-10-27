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無照18歲男BMW撞死人 立委：大法官還要放縱多少故意致人於死

聯合報／ 記者袁志豪／新北即時報導

台中市18歲白姓男子今早駕駛由家人租賃的BMW轎車，在北屯區撞上年約50多歲行人監視器拍下，白將行人撞飛後，沒有停車，開車輾過行人，行人送醫不治，白後來在環中東路、太原路口自撞設備電箱後，警方查緝到案；台中立委黃健豪對此在臉書指出，「我們的司法單位、我們的大法官，還要放縱多少故意致人於死的社會敗類？」

黃健豪在臉書寫下，今早台中北屯發生一位居民遭到18歲白姓男子駕駛BMW租賃車撞擊致死的案件，就目前向警方瞭解，肇事者沒有酒駕、也沒有毒駕，宣稱不知道撞死人。監視器畫面，則清楚拍攝到他車輛撞擊死者之後，速度減慢，但依舊往前行駛，前輪及後輪再碾壓死者。

黃健豪認為，既然沒有酒駕毒駕，這是故意致人於死了吧？

警方調查，涉案的白姓男子（18歲）在今天上午駕駛由家人租賃的BMW轎車，行經北屯區北屯路240巷時，撞上走在路旁、年約50多歲的行人，行人撞上轎車擋風玻璃後被撞飛，摔落在路面，白沒有煞車，持續往前行駛，以轎車前後輪將行人輾過後逃逸，事隔約10多分鐘後，白行經北屯區環中東路、太原路時，自撞設備電箱落網。

警方查出，白男雖已成年，但無駕照，也無酒精濃度，不過因連續肇事兩起車禍，雖然車內沒有查獲毒品等違禁品，仍對白採尿送驗，釐清白當時是否有造成不能安全駕駛的原因。由於監視器拍到，白在撞到人後又以前後輪輾壓，不排除有故意的犯意，將以殺人罪方向釐清。

警方表示，因死者身上無證件，加上訪查附近居民、里長後，無人認識死者，死者身穿深藍色上衣、卡其色短褲、拖鞋，年約50至60歲，在北屯區北屯路240巷附近遭撞擊，若有民眾認識死者，也可出面向警方指認。

台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，白後來在環中東路、太原路自撞設備電箱落網。記者陳宏睿／攝影
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，白後來在環中東路、太原路自撞設備電箱落網。記者陳宏睿／攝影
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，白逃逸後自撞設備電箱落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，白逃逸後自撞設備電箱落網。記者陳宏睿／翻攝

監視器 行人 黃健豪

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