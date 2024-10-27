男子疑因疲勞駕駛 桃園市衝撞30輛機車幸無人傷
曾姓男駕駛今天凌晨1時許，駕駛自小客車行經桃園市桃園區春日路，不知何故突然衝撞路旁停放的30輛機車，所幸沒有造成人員傷亡，經過警方初步調查，懷疑是因疲勞駕駛惹的禍。
透過監視器畫面可以發現，曾男當時駕駛白色自小客車，沿著桃園區春日路往市區方向行進，但車輛突然從內側車道緩慢往路緣偏移，最後更直接撞進路旁機車停車區，後方多名駕駛連忙踩剎車改道，放慢速度繞行通過。
桃園市警局交通警察大隊桃園中隊分隊長沈見霖接受媒體聯訪表示，自小客駕駛因疲憊恍神衝撞路旁機車，警方獲報趕抵現場處理，所幸沒有人受傷，經實施酒測後酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。
經過警方統計，現場清點一共波及30輛機車，警方也呼籲駕駛人，若精神不佳切勿疲勞上路，以維護自己與他人的交通安全。
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