台中無照18歲男開家人租BMW撞人輾過去 警不排除以殺人罪辦

台中市18歲白姓男子今早駕駛由家人租賃的BMW轎車，在北屯區撞上年約50多歲行人，監視器拍下，白將行人撞飛後，沒有停車，開車輾過行人，行人送醫不治，白後來在環中東路、太原路口自撞設備電箱後，警方查緝到案，因監視器拍到，白在撞到人後又以前後輪輾壓，不排除有故意的犯意，將以殺人罪方向釐清。

經查，涉案的白姓男子（18歲）在今天上午駕駛由家人租賃的BMW轎車，行經北屯區北屯路240巷時，撞上走在路旁、年約50多歲的行人，行人撞上轎車擋風玻璃後被撞飛，摔落在路面，白沒有煞車，持續往前行駛，以轎車前後輪將行人輾過後逃逸，事隔約10多分鐘後，白行經北屯區環中東路、太原路時，自撞設備電箱落網。

警方查出，白男雖已成年，但無駕照，也無酒精濃度，不過因連續肇事兩起車禍，雖然車內沒有查獲毒品等違禁品，仍對白採尿送驗，釐清白當時是否有造成不能安全駕駛的原因。

全案原定在今天報請檢察官相驗，不過因死者身上無證件，加上訪查附近居民、里長後，無人認識死者，利用人臉辨識系統，暫查無死者身分，正透過不同管道釐清。

警方表示，死者身穿深藍色上衣、卡其色短褲、拖鞋，年約50至60歲，在北屯區北屯路240巷附近遭撞擊，若有民眾認識死者，也可出面向警方指認。