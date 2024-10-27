影／東引尋獲落海陸籍漁工大體 馬祖海巡通知家屬認領

金馬海域近期頻頻引發關注，尤其日前有大陸籍庄姓漁工於東引新○○漁船作業時落海失蹤。馬祖海巡隊表示，昨上午接獲通報疑似發現大體後，立即趕往小紫澳岸際礁石周圍海域，發現大體後立即打撈並載返南竿，後續將通知家屬辦理大體認領事宜。

東引「新○○」漁船22日上午在小紫澳海域作業，當中一位大陸籍54歲庄姓漁工在下網作業時，不慎被網繩勾住遭拖帶落海，嚇得同事趕緊將漁網拉起，但網上已不見人影，引發各界關注。

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊於昨上午10時許接獲第十一巡防區通報，東引民眾於小紫澳岸際礁石發現疑似「新OO」漁船落海失蹤漁工大體；獲報後立即通報PP-10082艇及CP-1032艇緊急出勤前往搜尋，11時31分抵達通報海域後發現一具大體，海巡人員立即打撈；隨後於 下午3時將該具大體載返南竿，交由南竿殯儀館靈車載返冰存，後續通知家屬辦理大體認領事宜。