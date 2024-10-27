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高雄女求改運盼另一半回心轉意 花錢買遊戲點數結局曝
高市58歲洪姓女子和另一半相處感情受挫，為求男方回心轉意，尋求改運，上網找命理老師，落入詐騙陷阱；對方聲稱改運費3萬元，須至超商購買遊戲點數後匯款，警方接獲店員通報，趕抵勸阻，讓洪女省了一筆錢。
警方指出，家住小港區的58歲洪姓女子因遭遇感情問題，想求另一半回頭，又不得其門而入，心想改改運說不定可讓對方回心轉意，於是上網找命理老師，但運氣還沒改，卻跑至超商買遊戲點數。
店員發現洪女不會玩手遊，卻買遊戲點數，直覺她可能落詐騙陷阱通報警方，小港警分局大林派出所員警獲報趕抵超商了解。
警方了解洪女買遊戲點數原因後，當下對洪女說「這是詐騙啦」，洪一開始還堅稱「不會啦」，警方追問後，洪才告知，因遇到感情的事情想要改運，對方指她之前沒改運過，得匯款3萬元才能幫她算命，但先至超商買遊戲點數轉匯，她才照做。
警方檢視洪的手機對話，發現是假命理師的詐騙伎倆，勸阻洪女，洪才恍然大悟，打消改運念頭，保住3萬元。
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