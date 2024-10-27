斑馬線上停車惹惱行人...雙方釀口角 駕駛違停畫面曝

新北市41歲劉男昨天下午將車違停在中和區自治街行人穿越道上，步行經過的施男見狀不滿，將手提物品放在劉男引擎蓋上，雙方因而發生口角。中和警方獲報趕抵，雙方均不願提告，但劉男因違停事實明確，警方依法對劉男開單告發後讓雙方離去。

據了解，中和警方昨天下午1時許接獲報案，中和區自治街發生爭吵糾紛。警方獲報到場，經了解其中一方41劉男將車違停在行人穿越道上，人還坐在車內，此時行人施姓男子過馬路時見劉男車輛擋在行人穿越道上阻礙通行，一時氣憤竟將手提物品放在劉男車輛引擎蓋上。劉男見狀下車理論，雙方一言不合發生口角越吵越烈，施男憤而報警。