快訊

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

花椰菜為何該買先切好的？烹飪專家解析優點及最方便料理方式

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

聽新聞
0:00 / 0:00

疑似恍神…外送騎士誤上國2南桃園段 自撞內側護欄受傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道2號西向14公里處南桃園路段，今上午10點多發生一輛外送機車誤上國道，騎士騎在內側車道隨即自撞護欄，警方獲報到場時男子稱恍神才騎錯路，詳細肇事原因有待釐清。

國道警方指出，今上午10點39分在國道2號西向14公里處，一名38歲蕭男騎乘機車疑因導航路況不熟誤闖國道後，自撞內側護欄肇事，手臂擦挫傷不願就醫檢查，機車駕駛無飲酒情形，現場於上午11點32分排除。

經了解，該名駕駛疑因精神恍惚誤上國道，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。警方呼籲機車駕駛人若使用導航，應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛；機車若違規行駛國道將依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。

國道2號西向14公里處南桃園路段今上午發生一輛外送機車誤上國道，自撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道2號西向14公里處南桃園路段今上午發生一輛外送機車誤上國道，自撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道2號西向14公里處南桃園路段今上午發生一輛外送機車誤上國道，自撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道2號西向14公里處南桃園路段今上午發生一輛外送機車誤上國道，自撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道2號西向14公里處南桃園路段今上午發生一輛外送機車誤上國道，自撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道2號西向14公里處南桃園路段今上午發生一輛外送機車誤上國道，自撞內側護欄。記者周嘉茹／翻攝

國道 導航 自撞

延伸閱讀

影／桃園婦賭氣高唱「想回家」 暖警雙人和音...安撫助返家

武陵高中校運學生跳高破紀錄 桃園副市長加碼獎勵笑聲連連

桃園男疑癲癇發作 開車路徑詭異猛撞柱畫面曝光

千元偽鈔買2碗麵線 桃園慣犯淨賺900又遭訴

相關新聞

惡行畫面曝！台中18歲男開租賃BMW 撞死行人不停輾過去逃逸

台中市18歲白姓男子今天上午9時許，疑駕駛由家人租賃的BMW轎車，行經北屯區時，撞上一名年約50多歲的行人後，開車逃逸，...

影／宜蘭1死4傷重大車禍驚悚畫面曝！紅Mini衝越分隔島彈飛撞2紅車

宜蘭縣光榮北路昨晚重大車禍，造成1死4傷，監視器畫面今曝光。肇事紅色Mini Cooper轎車高速撞上分隔島後彈飛，就像...

落網了！台中18歲男今無照駕駛 開BMW撞死行人逃逸

台中市消防局在今天上午9時許獲報，北屯區北屯路240巷發生一起汽車撞行人的交通事故，救護車到場時，年約50、60歲的男行...

影／桃機二航廈傳失火 行李處理場冒火光

桃園機場第二航廈B2地下行李處理場上午9時15分發生設備異常，16號轉盤的輸送帶因滾輪摩擦生熱引燃防護網，產生火花。機場...

台中北屯路BMW撞行人逃逸 男無生命跡象送醫不治

台中市消防局在今天上午9時許獲報，北屯區北屯路240巷發生一起BMW汽車撞行人的交通事故。救護車到場時，年約50、60歲的男行...

影／高雄轎車雨天自撞號誌桿 駕駛手機沒拿倉皇棄車逃逸

高雄市一名男子昨天深夜10時許駕車行經左營區民族一路與華夏路口，當時天空正下大雨，男子不明原因自撞號誌桿，車頭板金凹陷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。