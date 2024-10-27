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疑似恍神…外送騎士誤上國2南桃園段 自撞內側護欄受傷
國道2號西向14公里處南桃園路段，今上午10點多發生一輛外送機車誤上國道，騎士騎在內側車道隨即自撞護欄，警方獲報到場時男子稱恍神才騎錯路，詳細肇事原因有待釐清。
國道警方指出，今上午10點39分在國道2號西向14公里處，一名38歲蕭男騎乘機車疑因導航路況不熟誤闖國道後，自撞內側護欄肇事，手臂擦挫傷不願就醫檢查，機車駕駛無飲酒情形，現場於上午11點32分排除。
經了解，該名駕駛疑因精神恍惚誤上國道，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。警方呼籲機車駕駛人若使用導航，應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛；機車若違規行駛國道將依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。
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