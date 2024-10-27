疑似恍神…外送騎士誤上國2南桃園段 自撞內側護欄受傷

國道2號西向14公里處南桃園路段，今上午10點多發生一輛外送機車誤上國道，騎士騎在內側車道隨即自撞護欄，警方獲報到場時男子稱恍神才騎錯路，詳細肇事原因有待釐清。

國道警方指出，今上午10點39分在國道2號西向14公里處，一名38歲蕭男騎乘機車疑因導航路況不熟誤闖國道後，自撞內側護欄肇事，手臂擦挫傷不願就醫檢查，機車駕駛無飲酒情形，現場於上午11點32分排除。