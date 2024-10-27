律師陪民眾報案被「請出去」 警：確實影響律師陪同在場權

一名女律師在Threads發文，指日前陪同當事人到竹市警第一分局轄內派出所報案，員警竟說報案為何需要律師？還要求她離開到外面，連她已準備好的摘要檔案也不看，後來她越想越不對，將經過始末ＰＯ網，強調員警無權要求律師離開。警方今指出，全案已由督察人員進行調查中，若有違失部分，將依規定檢討懲處。

該名女律師說，她當天陪當事人到派出所報案，知道警方受理詐騙案很煩躁，因此已事先把來龍去脈摘要成word檔，也整理好對話紀錄截圖，不料員警一見到她就稱報案為何需要律師？會妨礙到警方請離開，她雖表達已將案情整理好資料備齊，也有電子檔可提供，員警竟稱不需要她提供的資料，接著就要她離開。

女律師說，後來員警詢問案情時，也依她提供的資料詢問，先前還要當事人要她注意說話的態度，讓她直呼不知哪裡得罪警察，更重要的是，員警根本無權請她離開，依法她是可以在場的。

警第一分局指出，全案因竹市警第一分局所屬派出所在25日下午因受理詐欺案，遭陪同前往報案的律師，於社群媒體PO文表示，被警方請出去的過程讓她充滿問號，而引起關注。

第一分局表示，派出所員警第一時間想先向被害人了解案情緣由，避免因被害人及律師同時陳述而資訊錯亂，所以當下才請律師離開，但此行為確實已經影響律師的陪同在場權，員警認知上確有不妥之處。