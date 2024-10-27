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律師陪民眾報案被「請出去」 警：確實影響律師陪同在場權

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

一名女律師在Threads發文，指日前陪同當事人到竹市警第一分局轄內派出所報案，員警竟說報案為何需要律師？還要求她離開到外面，連她已準備好的摘要檔案也不看，後來她越想越不對，將經過始末ＰＯ網，強調員警無權要求律師離開。警方今指出，全案已由督察人員進行調查中，若有違失部分，將依規定檢討懲處。

該名女律師說，她當天陪當事人到派出所報案，知道警方受理詐騙案很煩躁，因此已事先把來龍去脈摘要成word檔，也整理好對話紀錄截圖，不料員警一見到她就稱報案為何需要律師？會妨礙到警方請離開，她雖表達已將案情整理好資料備齊，也有電子檔可提供，員警竟稱不需要她提供的資料，接著就要她離開。

女律師說，後來員警詢問案情時，也依她提供的資料詢問，先前還要當事人要她注意說話的態度，讓她直呼不知哪裡得罪警察，更重要的是，員警根本無權請她離開，依法她是可以在場的。

警第一分局指出，全案因竹市警第一分局所屬派出所在25日下午因受理詐欺案，遭陪同前往報案的律師，於社群媒體PO文表示，被警方請出去的過程讓她充滿問號，而引起關注。

第一分局表示，派出所員警第一時間想先向被害人了解案情緣由，避免因被害人及律師同時陳述而資訊錯亂，所以當下才請律師離開，但此行為確實已經影響律師的陪同在場權，員警認知上確有不妥之處。

本案是員警對律師陪同權認知差異造成雙方應對間產生的誤解，目前已由督察人員進行調查中，若有違失部分，將依規定檢討懲處。分局對於員警相關的法紀教育及受理案件服務態度都一再持續的宣導，將再加強要求，避免類似情形再次發生。

一名女律師在Threads發文，指日前陪同當事人到竹市警第一分局轄內派出所報案，員警竟說報案為何需要律師？還要求她離開到外面，連她已準備好的摘要檔案也不看。示意圖／報系資料照
一名女律師在Threads發文，指日前陪同當事人到竹市警第一分局轄內派出所報案，員警竟說報案為何需要律師？還要求她離開到外面，連她已準備好的摘要檔案也不看。示意圖／報系資料照

律師 社群媒體 詐騙

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