一舉逮獲3詐騙車手 追回165萬 台南市警局頒破案茶鼓勵
台南市黃姓被害人遭到電信投資詐騙後破案 ，警方昨天一舉查獲3名車手，追回165萬元，台南市警察局副局長戴崇贒代表市警局，今天上午10點多到市警三分局頒發破案茶給有功人員獎勵。
海南派出所於本月24日受理黃姓男被害人報案，他稱在臉書社群得知股票投資訊息，標榜「保證獲利、穩賺不賠」，經加入該投資群組後，聽從老師指示下載投資APP，每次下單購買指定股票，均有高額獲利，自今年8月起陸續面交入金220萬元，但欲出金時，卻因需支付100萬元的作業保證金而起疑。
所長毛奇揚得知後，便將計就計，立即與偵查隊共組專案小組，在黃姓被害人配合下，雙方約定昨天下午4點半，於安南區安通路公園面交100萬元，專案小組趁車手與被害人面交取款之際，當場逮獲曾姓車手（男、28歲），並查扣手機、收據及工作證等證物，同時又在鄰近路口攔獲欲逃離潘姓（男、22歲）及趙姓（男、21歲）監控、收水手，查扣165萬元等證物，警詢後涉犯詐欺罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。
警方說，網路假投資詐騙廣告多，總是標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」，近期更冒用「股市名人」、「公司老闆」等名義來騙取被害人上鉤，建議市民朋友在投資理財時，應透過合法管道來操作，勿輕信網路投資獲取暴利之廣告，高獲利必定伴隨高風險，亦不要輕易點選網路連結或加入投資群組，如遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。
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