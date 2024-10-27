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移民署新二代大使培力課程 找護理師傳授救命要訣CPR、使用AED

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署台北市服務站積極培養新二代的生活技能，昨天舉辦新二代親善大使培力課程，邀請護理師張庭維擔任講師，傳授護理專業的CPR心肺復甦術、自動體外心臟去顫器（AED）訓練及哈姆立克法（異物梗塞），讓學員都能學有所用，在未來遇到緊急情況時，有所發揮。

母親來自中國的張庭維在課程上分享，自己是第一期親善大使，個性熱情活潑，喜歡助人，目前在長照機構擔任護理師，服務對象包括精神病患者、生活無法自理者，需要用心看顧，必要時便要進行急救。

他說，曾服務過患有阿茲海默症的奶奶，對自己說過的話、做過的事完全忘記，剛吃完午餐就吵著要吃飯；有次奶奶用餐時遭食物噎到，他立刻衝到奶奶身邊施行哈姆立克法，在生死交關之際救回性命。

他說，身為男性護理師，總會察覺外界異樣的眼光，因此要用自身的專業去化解性別框架，去獲得工作上的認同；有時女病人會因為「他是男生」拒絕照料與看護，但這些質疑都會轉換心態，期許自己能以「男」丁格爾的身分繼續在台灣發光發熱。

他最後說，「當大腦缺氧超過六分鐘以上便會引發腦部損傷，故把握黃金救援時間、施予急救措施即是關鍵！」，除了擁有醫護專業，希望有一天能找到志同道合的夥伴，一起開護理機構，提供病人貼心及有尊嚴的照護，幫助更多需要幫助的人。

移民署台北市服務站自2020年起，在國內公私立大專院校召集新住民二代子女，成立「新光閃閃新住民二代親善大使團」，透過自我探索、儀態訓練、影片及簡報製作等課程，進行為期一年的培訓課程。

張庭維（左）指導新二代大使如何進行心肺急救。記者翁至成／翻攝
張庭維（左）指導新二代大使如何進行心肺急救。記者翁至成／翻攝
移民署台北市服務站舉辦新二代親善大使培力課程，請到新二代男護理師張庭維教傳授心肺復甦術課程。記者翁至成／翻攝
移民署台北市服務站舉辦新二代親善大使培力課程，請到新二代男護理師張庭維教傳授心肺復甦術課程。記者翁至成／翻攝
張庭維（左）平日用愛心照顧老人，期許自己能以「男」丁格爾回饋社會。記者翁至成／翻攝
張庭維（左）平日用愛心照顧老人，期許自己能以「男」丁格爾回饋社會。記者翁至成／翻攝

奶奶 移民署 護理師

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