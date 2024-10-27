移民署新二代大使培力課程 找護理師傳授救命要訣CPR、使用AED

移民署台北市服務站積極培養新二代的生活技能，昨天舉辦新二代親善大使培力課程，邀請護理師張庭維擔任講師，傳授護理專業的CPR心肺復甦術、自動體外心臟去顫器（AED）訓練及哈姆立克法（異物梗塞），讓學員都能學有所用，在未來遇到緊急情況時，有所發揮。

母親來自中國的張庭維在課程上分享，自己是第一期親善大使，個性熱情活潑，喜歡助人，目前在長照機構擔任護理師，服務對象包括精神病患者、生活無法自理者，需要用心看顧，必要時便要進行急救。

他說，曾服務過患有阿茲海默症的奶奶，對自己說過的話、做過的事完全忘記，剛吃完午餐就吵著要吃飯；有次奶奶用餐時遭食物噎到，他立刻衝到奶奶身邊施行哈姆立克法，在生死交關之際救回性命。

他說，身為男性護理師，總會察覺外界異樣的眼光，因此要用自身的專業去化解性別框架，去獲得工作上的認同；有時女病人會因為「他是男生」拒絕照料與看護，但這些質疑都會轉換心態，期許自己能以「男」丁格爾的身分繼續在台灣發光發熱。

他最後說，「當大腦缺氧超過六分鐘以上便會引發腦部損傷，故把握黃金救援時間、施予急救措施即是關鍵！」，除了擁有醫護專業，希望有一天能找到志同道合的夥伴，一起開護理機構，提供病人貼心及有尊嚴的照護，幫助更多需要幫助的人。