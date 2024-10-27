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國3大甲段驚險車禍！69歲男變換外側車道失控撞分隔島

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

國道3號台中大甲段昨發生驚險車禍，69歲施男駕駛轎車變換外側車道時，擦撞一輛轎車，失控回轉擦撞中央分隔島，所幸無人受傷。警方提醒，駕駛變換車道要打方向燈，並確認後視鏡死角及安全間距。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，施男昨天傍晚開車行經國三大甲路段南向165公里處，從中線車道變換至外側車道時，右前車頭擦撞行駛在外側車道由65歲王姓女子駕駛的轎車左後車尾肇事。

事故發生後，短暫封閉內側車道拖吊車輛作業，沒有影響車流。所幸無人受傷，相關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，駕駛變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距，再行變換。「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道3號台中大甲段昨天傍晚發生變換車道不當失控擦撞中央分隔島的車禍。圖／國道警方提供
國道3號台中大甲段昨天傍晚發生變換車道不當失控擦撞中央分隔島的車禍。圖／國道警方提供

國道 警察 車道

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