國3大甲段驚險車禍！69歲男變換外側車道失控撞分隔島

國道3號台中大甲段昨發生驚險車禍，69歲施男駕駛轎車變換外側車道時，擦撞一輛轎車，失控回轉擦撞中央分隔島，所幸無人受傷。警方提醒，駕駛變換車道要打方向燈，並確認後視鏡死角及安全間距。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，施男昨天傍晚開車行經國三大甲路段南向165公里處，從中線車道變換至外側車道時，右前車頭擦撞行駛在外側車道由65歲王姓女子駕駛的轎車左後車尾肇事。

事故發生後，短暫封閉內側車道拖吊車輛作業，沒有影響車流。所幸無人受傷，相關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。