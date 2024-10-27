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惡行畫面曝！台中18歲男開租賃BMW 撞死行人不停輾過去逃逸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市18歲白姓男子今天上午9時許，疑駕駛由家人租賃的BMW轎車，行經北屯區時，撞上一名年約50多歲的行人後，開車逃逸，附近監視器拍下，白將行人撞飛後，沒有停車，還開車輾壓過行人，行人送醫不治，白後來在環中東路、太原路口自撞後，遭警方查緝到案，全案目前仍在警詢中，將依過失致死罪偵辦。

附近民宅監視器拍下案發一瞬間，當時白男駕駛BMW行經該處時，先將行人撞上擋風玻璃，行人被撞飛後，掉落到路面，但白沒有停車，還將行人輾壓在車輪底下，前後輪都壓過行人後逃逸。

台中市消防局在今天上午9時許獲報，北屯區北屯路240巷發生一起汽車撞行人的交通事故，救護車到場時，年約50、60歲的男行人已無生命跡象，經送醫急救後不治身亡。

警方查出，肇事駕駛是18歲的白姓男子，駕駛租賃車，肇事後行經北屯區環中東路、太原路自撞，已將白男帶回警詢，白無駕照，白初稱該輛租賃車是由家人租賃，警方將追究相關責任，全案暫依過失致死罪方向偵辦，另將查明死者身分後，報請檢察官相驗，釐清死因。

警方表示，依道交條例規定，汽機車的所有人，若同意讓沒有駕照的人駕駛自己的汽機車，會被處6000元至1.2萬元的罰鍰，吊扣駕照3個月，另記違規記點一次。

台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，監視器拍下，白撞行人後沒有停車，還將行人輾過。記者陳宏睿／翻攝
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，監視器拍下，白撞行人後沒有停車，還將行人輾過。記者陳宏睿／翻攝
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，警方今循線將人查緝到案，將依過失致死罪偵辦，另報請檢察官相驗死因。記者陳宏睿／翻攝
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，警方今循線將人查緝到案，將依過失致死罪偵辦，另報請檢察官相驗死因。記者陳宏睿／翻攝
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，監視器拍下，白撞行人後沒有停車，還將行人輾過。記者陳宏睿／翻攝
台中市白姓男子今早無照駕駛租賃BMW轎車撞死行人後逃逸，監視器拍下，白撞行人後沒有停車，還將行人輾過。記者陳宏睿／翻攝

撞飛 行人 駕照

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