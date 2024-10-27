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女領隊腹痛受困北鞍營地4天 今天氣好轉直升機吊掛下山
受颱風外圍環流及東北季風共伴影響，太魯閣國家公園高山出現強風大雨，23日北鞍營地謝姓女領隊腹痛、無法行走，其曾姓丈夫則有發燒、肢體無力等症狀。花蓮縣消防局派搜救人員步行上山，卻因強風難以接觸患者，好在今天上午出現好天氣，空勤直升機順利吊掛下山送醫。
消防局第一大隊長林武正指出，這次救難任務困難，主要原因是山上連續3天強風大雨不停歇，濃霧也影響視線，已派3梯次共10人，救難隊伍若要前進攀爬峭壁遇上強風，可能會有危險，只能在奇萊山莊待命。
林武正說，奇萊山莊距離在北鞍營地待救的患者有11公里，而山上地形急上陡下，步行又背重裝備，時速只有4公里，在完全不休息的前提下，仍要花15小時左右才能接觸患者，在這情況下，空勤總隊黑鷹直升機吊掛是最快的救援方式。
今天上午6時，山上終於放晴，擔心天氣再變糟，空勤第一大隊第三隊跟時間賽跑，出動黑鷹直升機，7時許順利到北鞍營地，救起已受困4天的55歲謝姓女領隊、56歲曾姓丈夫；再到南湖大山救援58歲林姓女山友，8時許在德興棒球場落地，由消防局救護車轉診就醫。
奇萊東稜路線有成功、奇萊稜線、磐石、北鞍、大理石山屋，山友通常上山前做好功課，地圖與步道沿線都有指標，靠GPS定位，山屋幾乎都會蓋在明顯的地方，方便山友入住休息。
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