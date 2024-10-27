影／桃園婦賭氣高唱「想回家」 暖警雙人和音...安撫助返家

桃園一名58歲陳姓女子和家人吵架賭氣離家，警方獲報後發現女子曾到桃園區一處公益據點領餐，隨即在附近公園內發現女子，結果警方帶她回派出所時女子高唱「I want to go home」(我想回家)，員警還幫忙合音，成功安撫陳女情緒。

陳姓女子日前因生活瑣事與家人發生爭執氣憤離家，家人擔心其安全立即向大溪警分局報案請求協尋。員警依規定受理並積極追尋，發現她往桃園區方向行進，立即通報桃園警分局協助。

警方獲報後加強轄區巡查，結果近日前往轄內公益團體人安基金會查詢時，志工表示陳女曾到據點領取餐點，員警加強公園等處所查察，隨即在桃園區朝陽公園內發現陳女。