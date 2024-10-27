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影／宜蘭1死4傷重大車禍驚悚畫面曝！紅Mini衝越分隔島彈飛撞2紅車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣光榮北路昨晚重大車禍，造成1死4傷，監視器畫面今曝光。肇事紅色Mini Cooper轎車高速撞上分隔島後彈飛，就像滾「保齡球」般翻轉再翻轉，先對撞紅色Tiida轎車後，整輛車180度大轉向，對向外側車道另輛紅色Mazda轎車煞車不及，撞Mini尾部270翻轉，3輛紅車追撞成一團，過程相當嚇人。

車禍發生在五結鄉與羅東鎮交界的光榮北路，現場一片混亂，分隔島的草皮被剷起，留下一道輾壓車痕，肇事的Mini車身凹陷、玻璃碎裂、輪胎變形，被撞的第一輛紅車車頭被撞爛，零件四散。

不少網友留言「車禍3輛都是紅車，巧合到令人發毛」，「對向好好的兩車駕駛，怎會料到對向飛來橫禍？」「當地限速40，應該是超速」，「駕駛可能外地人，不清楚過彎危險」。

車禍發生在昨晚將近7時，駕駛Mini Cooper的38歲陳姓男子疑似過彎失控，撞上分隔島後彈飛，撞上對向內外車道的兩輛紅車，Mini就像打「保齡球」一樣，東撞西撞，翻轉再翻轉，撞擊另外2車，畫面相當驚悚。

肇事陳男受困車內傷勢嚴重，被救出時已無心跳呼吸，頸部斷裂、顱內及肺部大量出血，送醫搶救不治；受傷4人是NISSAN Tiida車上一家4口，41歲游姓男駕駛與妻子、13歲女兒及8歲兒子受傷送醫，無生命危險。

另輛外側車道遭波及的Mazda轎車，25歲楊姓駕駛與女友原本準備要去吃飯，赫見「怎麼有一輛紅車從對向衝過來？」當下嚇呆了。游姓及楊姓駕駛無酒駕，死亡陳男報請檢察官相驗，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

Mini Cooper飛過中央分隔島後，連撞對向兩紅車，衝到路邊騎樓停下，陳姓駕駛送醫不治。圖／民眾提供
Mini Cooper飛過中央分隔島後，連撞對向兩紅車，衝到路邊騎樓停下，陳姓駕駛送醫不治。圖／民眾提供
肇事的Mini車身凹陷、玻璃碎裂、輪胎變形，陳男駕駛送醫不治。圖／民眾提供
肇事的Mini車身凹陷、玻璃碎裂、輪胎變形，陳男駕駛送醫不治。圖／民眾提供
被撞的第一輛紅車NISSAN Tiida，車頭被撞爛，零件四散。圖／警方提供
被撞的第一輛紅車NISSAN Tiida，車頭被撞爛，零件四散。圖／警方提供
車禍發生在五結鄉與羅東鎮交界的光榮北路，現場一片混亂，分隔島的草皮被剷起，留下一道輾壓車痕。圖／警方提供
車禍發生在五結鄉與羅東鎮交界的光榮北路，現場一片混亂，分隔島的草皮被剷起，留下一道輾壓車痕。圖／警方提供
監視器畫面中，Mini Cooper連撞對向兩車後，衝到路邊一家車行的騎樓停下， 3輛紅車連環撞，過程相當嚇人。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面中，Mini Cooper連撞對向兩車後，衝到路邊一家車行的騎樓停下， 3輛紅車連環撞，過程相當嚇人。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面中，肇事英國Mini Cooper高速撞上分隔島後，衝到對向車道，正面撞上Tiida紅車，Tiida車頭被撞爛。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面中，肇事英國Mini Cooper高速撞上分隔島後，衝到對向車道，正面撞上Tiida紅車，Tiida車頭被撞爛。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面，肇事英國Mini Cooper高速撞上分隔島後，衝到對向車道，正面剛好一輛Tiida紅車，兩車撞擊。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面，肇事英國Mini Cooper高速撞上分隔島後，衝到對向車道，正面剛好一輛Tiida紅車，兩車撞擊。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面中，Mini Cooper撞上第一輛紅車後，180度大轉向，另輛紅色Mazda轎車煞車不及，撞Mini尾部，3輛紅車追撞成一團。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面中，Mini Cooper撞上第一輛紅車後，180度大轉向，另輛紅色Mazda轎車煞車不及，撞Mini尾部，3輛紅車追撞成一團。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面中，Mini Cooper撞上第一輛紅車後，180度大轉向，另輛紅色Mazda轎車煞車不及，撞Mini尾部衝向車行騎樓，過程驚悚。圖／翻攝監視器畫面
監視器畫面中，Mini Cooper撞上第一輛紅車後，180度大轉向，另輛紅色Mazda轎車煞車不及，撞Mini尾部衝向車行騎樓，過程驚悚。圖／翻攝監視器畫面

車禍 車道

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