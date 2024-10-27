影／高雄轎車雨天自撞號誌桿 駕駛手機沒拿倉皇棄車逃逸

高雄市一名男子昨天深夜10時許駕車行經左營區民族一路與華夏路口，當時天空正下大雨，男子不明原因自撞號誌桿，車頭板金凹陷，警方到場時，發現駕駛連手機都沒拿，倉皇棄車逃逸；警方到車主家找人撲空，正循線追查中。

左營警分局博愛四路派出所於昨深夜10時許，獲報在左營區民族一路與華夏路口有交通事故發生，立即派員前往處理。

警方到現場後，發現一輛轎車撞上分隔島上的號誌桿，車頭板金凹陷，但駕駛棄車逃逸，已不知去向；警方檢視轎車，未發現違禁品，但發現一支幾乎沒電的手機；後查出車主住梓官區，轎車是新車，才剛上路約半年的時間，隨後漏夜前往找人，但屋內無人在家。