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影／高雄轎車雨天自撞號誌桿 駕駛手機沒拿倉皇棄車逃逸
高雄市一名男子昨天深夜10時許駕車行經左營區民族一路與華夏路口，當時天空正下大雨，男子不明原因自撞號誌桿，車頭板金凹陷，警方到場時，發現駕駛連手機都沒拿，倉皇棄車逃逸；警方到車主家找人撲空，正循線追查中。
左營警分局博愛四路派出所於昨深夜10時許，獲報在左營區民族一路與華夏路口有交通事故發生，立即派員前往處理。
警方到現場後，發現一輛轎車撞上分隔島上的號誌桿，車頭板金凹陷，但駕駛棄車逃逸，已不知去向；警方檢視轎車，未發現違禁品，但發現一支幾乎沒電的手機；後查出車主住梓官區，轎車是新車，才剛上路約半年的時間，隨後漏夜前往找人，但屋內無人在家。
警方指出，依據道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元至3000元罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，目前正調閱監視器畫面擴大追查駕駛身分。
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