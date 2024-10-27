影／高雄中央公園傳青少年衝突 警到場發現姊弟為零用錢起糾紛

高雄市中央公園捷運站昨晚8時50分許傳出有10餘名青少年發生糾紛，警方出動10餘名警力快打部隊到場，發現是一對年約15、16歲的姊弟因零用錢起口角，其他同學在旁起鬨，警方將全數青少年帶返所，後交由家長帶回。

新興警分局自強路派出所昨天晚上8時50分許獲報，轄區中央公園捷運站有10多名青少年聚集，疑爆發衝突，需警方協助。

有網友拍到現場畫面，PO上網路社群「社會事新聞影音」，影片中只見10多名青少年或坐、或站在捷運站旁，警方出動快打部隊到場，10多名制服員警「一對一」詢問在場青少年，還有員警摸了摸一名少年的頭部。