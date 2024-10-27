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影／高雄中央公園傳青少年衝突 警到場發現姊弟為零用錢起糾紛
高雄市中央公園捷運站昨晚8時50分許傳出有10餘名青少年發生糾紛，警方出動10餘名警力快打部隊到場，發現是一對年約15、16歲的姊弟因零用錢起口角，其他同學在旁起鬨，警方將全數青少年帶返所，後交由家長帶回。
新興警分局自強路派出所昨天晚上8時50分許獲報，轄區中央公園捷運站有10多名青少年聚集，疑爆發衝突，需警方協助。
有網友拍到現場畫面，PO上網路社群「社會事新聞影音」，影片中只見10多名青少年或坐、或站在捷運站旁，警方出動快打部隊到場，10多名制服員警「一對一」詢問在場青少年，還有員警摸了摸一名少年的頭部。
警方詢問後，得知在場一對年約15、16歲的姐弟因零用錢爆發口角，在場同學有人勸架、有人起鬨。警方在場勸說後，將姐弟和其他在場學生全數帶返所，並通知家屬到所將青少年帶回家。
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