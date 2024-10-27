快訊

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

花椰菜為何該買先切好的？烹飪專家解析優點及最方便料理方式

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

聽新聞
0:00 / 0:00

北市警臨檢點「躲」在視線死角 如隱形殺手惹議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北市警局不定時、不定點在個處設置臨檢點，不過有騎士反映，警方設置臨檢點在駕駛視線死角，與彎道距離過短，突碰上三角錐、臨檢牌，機車專用道低於1公尺，相當危險。北市警局回應，已規畫專案督導，確認執勤位置符合安全規定，於1月內提出精進計畫。

北市議員洪婉臻近日接獲許多機車騎士陳情，指出警察在中山橋、中興橋等處設置臨檢點，但都在視線死角，距離轉彎處不足30公尺，彎過去馬上就是臨檢告示牌，機車專用道本就很窄，三角錐擺下去寬度不到1公尺，旁邊就是橋墩，有騎士煞車不急撞上，危險的臨檢點成隱形殺手。

北市保警隊盤點聯外橋梁設置路檢點17處，包括中興橋、環河快速道路等處，規定嚴禁於彎道等處設置臨檢點。洪婉臻發現，許多路檢地點設置在看不見的彎道或樹木後方，都在視線死角，拿民眾生命安全開玩笑，今年截至9月底，有44名員警因民眾不服取締盤查而發生衝突事件受傷。

洪婉臻要求，警局應該重新盤點台北市路檢點，應避免設置在容易造成視線死角與安全疑慮之處，並加強職安宣導，實施臨檢、路檢應確實依照安全作業守則規範。

台北市警察局長李西河回應，在設置臨檢點時，無論是臨檢對象或執法人員，絕對禁止在危險處設置臨檢點，後續會依照事實處分，並且檢討改善，也承諾在1個月內提供臨檢、路檢點設置精進計畫。

北市警局也要求外勤單位全面盤點路檢點設置的地點是否符合執勤安全規定，另規劃專案督導，針對各外勤單位設置的地點，進行實地督導，以維護交通順暢及確保民眾及員警安全。

北市警局表示，2020年11月17日就已經通報在規劃路檢或攔檢地點時，嚴禁於高架道路上方、橋梁上（含上、下橋坡道）、交流道（匝道）、隧道及彎道等路段實施。今年8月1日再次函發各外勤單位，重申規劃路/攔檢地點應具充足應變空間，避免因規劃不當致生危險。

警方在中興橋機車專用道往台北方向匝道出口設置臨檢點引發安全疑慮。圖／台北市議員洪婉臻提供
警方在中興橋機車專用道往台北方向匝道出口設置臨檢點引發安全疑慮。圖／台北市議員洪婉臻提供

北市 橋梁 臨檢

延伸閱讀

北市擬調整里鄰建設經費級距金額 議員籲基礎經費應調升

詐騙財損每天破億...北市破獲率年100% 議員轟笑話

和泰串聯北市社會局、慈濟等團體合作 提供弱勢族群接送服務

許家蓓子宮內膜癌逝 議員促北市聯醫率全國之先實證研究

相關新聞

惡行畫面曝！台中18歲男開租賃BMW 撞死行人不停輾過去逃逸

台中市18歲白姓男子今天上午9時許，疑駕駛由家人租賃的BMW轎車，行經北屯區時，撞上一名年約50多歲的行人後，開車逃逸，...

影／宜蘭1死4傷重大車禍驚悚畫面曝！紅Mini衝越分隔島彈飛撞2紅車

宜蘭縣光榮北路昨晚重大車禍，造成1死4傷，監視器畫面今曝光。肇事紅色Mini Cooper轎車高速撞上分隔島後彈飛，就像...

落網了！台中18歲男今無照駕駛 開BMW撞死行人逃逸

台中市消防局在今天上午9時許獲報，北屯區北屯路240巷發生一起汽車撞行人的交通事故，救護車到場時，年約50、60歲的男行...

影／桃機二航廈傳失火 行李處理場冒火光

桃園機場第二航廈B2地下行李處理場上午9時15分發生設備異常，16號轉盤的輸送帶因滾輪摩擦生熱引燃防護網，產生火花。機場...

台中北屯路BMW撞行人逃逸 男無生命跡象送醫不治

台中市消防局在今天上午9時許獲報，北屯區北屯路240巷發生一起BMW汽車撞行人的交通事故。救護車到場時，年約50、60歲的男行...

影／高雄轎車雨天自撞號誌桿 駕駛手機沒拿倉皇棄車逃逸

高雄市一名男子昨天深夜10時許駕車行經左營區民族一路與華夏路口，當時天空正下大雨，男子不明原因自撞號誌桿，車頭板金凹陷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。