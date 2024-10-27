北市警臨檢點「躲」在視線死角 如隱形殺手惹議

台北市警局不定時、不定點在個處設置臨檢點，不過有騎士反映，警方設置臨檢點在駕駛視線死角，與彎道距離過短，突碰上三角錐、臨檢牌，機車專用道低於1公尺，相當危險。北市警局回應，已規畫專案督導，確認執勤位置符合安全規定，於1月內提出精進計畫。

北市議員洪婉臻近日接獲許多機車騎士陳情，指出警察在中山橋、中興橋等處設置臨檢點，但都在視線死角，距離轉彎處不足30公尺，彎過去馬上就是臨檢告示牌，機車專用道本就很窄，三角錐擺下去寬度不到1公尺，旁邊就是橋墩，有騎士煞車不急撞上，危險的臨檢點成隱形殺手。

北市保警隊盤點聯外橋梁設置路檢點17處，包括中興橋、環河快速道路等處，規定嚴禁於彎道等處設置臨檢點。洪婉臻發現，許多路檢地點設置在看不見的彎道或樹木後方，都在視線死角，拿民眾生命安全開玩笑，今年截至9月底，有44名員警因民眾不服取締盤查而發生衝突事件受傷。

洪婉臻要求，警局應該重新盤點台北市路檢點，應避免設置在容易造成視線死角與安全疑慮之處，並加強職安宣導，實施臨檢、路檢應確實依照安全作業守則規範。

台北市警察局長李西河回應，在設置臨檢點時，無論是臨檢對象或執法人員，絕對禁止在危險處設置臨檢點，後續會依照事實處分，並且檢討改善，也承諾在1個月內提供臨檢、路檢點設置精進計畫。

北市警局也要求外勤單位全面盤點路檢點設置的地點是否符合執勤安全規定，另規劃專案督導，針對各外勤單位設置的地點，進行實地督導，以維護交通順暢及確保民眾及員警安全。