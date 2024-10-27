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網路援交約2小時1千 台南男墜情色陷阱被恐嚇...險被詐1萬
30歲張姓男子在網路社群認識一名暱稱「小小婷」的女網友，雙方談妥援交，昨晚張到超商見面時，女網友要求張先購買1萬元遊戲點數支付保證金，超商店員察覺有異，通報員警派出所到場關懷，查知張是遭到網路援交詐騙，張才打消買點數念頭保住積蓄。
台南市警二分局海安派出所副所長高德陵、警員李俊諺，昨晚間8點多接獲報案，在康樂街超商有民眾需要警方協助，員警立刻趕到現場了解。
張姓男子向警方表示，他在網路上認識一名女網友「小小婷」加好友後，對方傳來身材性感的美女照並談及援交事宜，他一時「興起」與對方相約見面。雙方談妥2小時1千元價格進行全套性服務，張依約至康樂街超商見面，但女網友「小小婷」卻要張先購買1萬元遊戲點數支付保證金，還說交易完成後，就會把保證金1萬元全部還給他。
隨後女網友就傳了2張血腥照片恫嚇張男，女網友向張說，「你要這樣子過來這邊叫好玩的話沒有關係，你這隻行動電話我仍到地下一通徵信社查到你住家資料，最好保證你家沒有養大養小，我絕對讓你下輩子躺在輪椅上渡過」。
員警向張說明，這是常見的詐騙手法，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分」，一旦回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連「女網友」的影子都見不到，若被害人驚覺情況不對時就傳血腥照恫嚇，利用人性弱點迫使被害人心生畏懼而上當，張聽完分析後恍然大悟，這才驚覺自己差點成了詐騙冤大頭。
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