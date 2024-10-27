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8歲女童「搖滾台中」活動走失 謹記一句找回辣媽

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市政府在26日、27日兩天舉辦「搖滾台中」活動，第四警分局編排警力在文心森林公園會場警戒，昨天活動首日，張姓女子帶著8歲女兒朝聖，未料因現場8萬人而走失，幸好女童謹記「有困難就找警察」，警方順利替女童找到母親。

張姓女子昨天帶8歲女兒前往文心森林公園參加「搖滾台中」活動，因會場湧入8萬人潮，張女與女兒走散，女童謹記母親告知「遇到困難危險就找警察」，順利在會場內找到警察後，張女也在警察服務站內與女兒重逢。

張女表示，自己太過專注沉浸在音樂的氛圍裡，沒有注意到身旁的女兒已經不見，幸好女兒謹記「找警察」口訣，也對警方協助致謝，才沒讓女兒發生意外。

台中ㄧ年一度的搖滾盛會「搖滾台中」，陸續在昨天、今天於文心森林公園登場，今年首度與日本富士搖滾音樂祭合作，打造台日音樂的交流平台，現場分設4個舞台區，有不同的表演內容，各有音樂擁護者。

第四警分局表示，由於適逢假期，可預見民眾攜家帶眷參與之盛況，排定百名警力和義交，針對場外出入口加強人、車疏導；場內設置定點警察服務站，機動編排防扒竊、防踩踏小組，攜帶大聲公、指揮棒，提醒民眾注意自身財物，引導疏散行進方向，慎防脫序及推擠意外發生。

第四警分局長陳祥麟說，每年吸引上萬樂迷與會的「搖滾台中」，屬台中一大盛事，為讓民眾能盡情地享受音樂節的歡樂氣氛，請市民今天也務必遵守主辦單位和警察的指示，讓活動圓滿順利落幕。

台中市政府在文心森林公園舉辦搖滾台中活動，昨天湧入8萬人。圖／第四警分局提供
台中市政府在文心森林公園舉辦搖滾台中活動，昨天湧入8萬人。圖／第四警分局提供
台中市一名女童昨參與搖滾台中活動時，與張姓母親走失，母女在警方協助下重逢。圖／第四警分局提供
台中市一名女童昨參與搖滾台中活動時，與張姓母親走失，母女在警方協助下重逢。圖／第四警分局提供
台中市一名女童昨參與搖滾台中活動時，與張姓母親走失，母女（右二、右三）在警方協助下重逢。圖／第四警分局提供
台中市一名女童昨參與搖滾台中活動時，與張姓母親走失，母女（右二、右三）在警方協助下重逢。圖／第四警分局提供

警察 音樂

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