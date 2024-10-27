詐騙財損每天破億...北市破獲率年100% 議員轟笑話

詐騙集團愈來愈猖獗，議員調閱資料發現，中央打詐四法8月2日通過後，根據中央打詐儀表板顯示，全台詐騙案單日仍受理數百件，總財損天天好幾億元，不過市警局近2年公布的破案率卻都百分之百以上，質疑「數字很漂亮、感覺很厲害，民眾真有感？」

北市警察局表示，破案率超過百分之百是因破獲件數統計包含偵破他轄及往年案件，統計方式由警政署全國統一訂定，只要查獲任一犯嫌，皆會列入破獲統計。

北市議員李柏毅質疑，他查閱中央詐騙儀表板的統計數據，隨機找幾天看，以今年9月3日為例，當日「打詐儀表板」受理詐騙案630件，財損5億6千萬元；10月21日受理案更高達650案、財損2億9千萬元，每天詐騙都是破億元在財損。

不過再向警察局調閱資料，李柏毅批「非常驚訝、感嘆」，因儘管詐騙受理案件如此之高、財損金額也每天都破億，不過北市警察局公布的詐騙破案率，卻是連年超過百分之百，怎麼會有這樣的數據，「是要呈現數字很漂亮？還是要民眾有感？」

根據議員李柏毅調閱的數據發現，台北市2021年詐騙發生數有4044件、破獲4482件，破案率110.8%，共逮捕6864人；

2023年詐騙4026件、破獲數4560件、破案率113.3%，逮捕7276人，李質疑，許多民眾被詐騙根本拿不回錢，不過警察局竟破案率超過百分之百，「數字很漂亮，感覺很厲害，但民眾真的有感嗎？」

警察局長李西河表示，是因統計方法，還有有的破案的案子，是他縣市管轄的案子，但李坦言，這樣的數字呈現，的確會讓民眾感受不好。

李柏毅質疑，台北市的統計數字，會讓民眾看起來覺得是笑話，因民眾被詐騙錢根本都拿不回來，這樣的破案率根本沒有任何幫助，「然後呢？沒有然後了」。

他也提出三點具體訴求，第一，警察局應該與資訊局研議合作方式，下會期前針對詐欺犯罪防制條例研議合作方式；警局與資訊局下個會期，工作報告羅列「防制詐騙犯做的網路廣告平台」與「第三方支付服務電商網路連線遊戲管理措施的規畫推動執行與監督」工作成效示警；還有與資訊局製作防詐宣導短片、圖片和頁面，以點閱分享，做為數據指標評量效能。