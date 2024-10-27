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彰化139縣道浪浪亂竄 騎士車毀人傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣芬園鄉大彰路139縣道，昨天上午發生黃姓自行車騎士撞上一隻竄出的流浪犬受傷送醫案件，自行車車架斷裂3截。圖／警方提供
彰化縣芬園鄉大彰路139縣道，昨天上午發生黃姓自行車騎士撞上一隻竄出的流浪犬受傷送醫案件，自行車車架斷裂3截。圖／警方提供
彰化縣道139線大彰路是全台知名的自行車運動休閒路線，但沿途流浪犬充斥，繼上月1位女老師騎機車在芬園段撞上流浪犬受傷後，昨天上午再發生自行車騎士撞上竄出的流浪犬受傷送醫。縣府動物防疫所表示，若是流浪犬肇禍，將會同公所清潔隊捕捉收容。

縣道139線沿途流浪犬多，過去常發生衝出道路，造成機車、自行車騎士車倒人傷事件，最近還有一名自行車騎士被流浪犬追咬受傷，但139線流浪犬問題長年仍一直未獲解決。

警方調查，42歲黃姓自行車騎士昨天上午8時6分許，回程往彰化方向經芬園鄉大彰路1段682號時，撞上突然竄出的一隻黑狗，連人帶車摔倒，手腳受傷，自行車車架斷裂3截，還好後方駛來的一輛轎車緊急煞車，否則後果不堪設想。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，女老師撞上流浪犬的路段，動防所已誘捕多隻流浪犬，在結紮及評估之後，已另行安置。

昨天再發生自行車騎士受傷事件，如果是有飼主將要求加強管束，及負起相關責任，如果是流浪犬也將會同公所清潔隊捕捉，並做評估與收容等。

臨139線大彰路的芬園鄉同安村村長林子瓏說，類似流浪犬竄出或追咬造成的車禍不斷，動防所不要每次出了事將流浪犬抓了，應該做好收容，不要再放回原地。

董孟治說，縣內現有1萬3千多隻流浪犬，卻僅有員林阿寶坑彰化縣流浪狗中途之家，只能收容約200隻，且設施老舊，縣府將動用1.8億元重建，收容數可增加到450隻。

流浪犬 自行車

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