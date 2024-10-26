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男違停不爽被機車叭尾隨 追到等紅燈下車理論…女急報警
基隆市周姓女子今上午搭乘友人騎的機車，在愛三路廟口前，因按鳴喇叭催促停在前方紅線林男開的車，引發行車糾紛，林男開車尾隨機車至義一、信二路口市府前方時，搖下車窗罵「叭三小」，還下車要追周女坐的機車，周女到派出所報警，警方下午傳喚林男到案，依恐嚇、公然侮辱等罪嫌函送偵辦。
市警第二分局調查，上午10時左右，周女坐在一名男性友人的機車後座，在愛三路廟口前，認為林男的自小客違停紅線路段，影響前行，因此友人向車子按鳴喇叭，引發林男不滿，與機車一路行駛到義一、信二路口市府前方時，剛好遇到紅燈一起停下。
警方說，此時林男搖下車窗對著機車罵「叭三小」，還下車要追周女坐的機車，周女與友人馬上騎到信六路派出所報警提告。
警方隨即趕赴現場處理，經查為周女乘坐機車後座，與駕駛自小客車的林男發生行車糾紛，警方到場時林男的車子已離開現場，警方調監視器查出林男車號，下午5時傳喚到案說明。
林男到案後表示是下車要說清楚，否認恐嚇，警方訊後依恐嚇、公然侮辱等罪嫌函送偵辦。
第二分局呼籲，如遇緊急狀況或是意外事件，可撥打110報案專線或尋求鄰近派出所協助。
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