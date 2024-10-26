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桃園男疑癲癇發作 開車路徑詭異猛撞柱畫面曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

51歲的莊姓男子今下午3時許，駕駛轎車行經桃園中壢區中正路時，突然行車路徑速度異常，最後撞上中壢客運旁柱子停下，警方巡邏經過發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清，救護人員到場後，觀察無明顯外傷，仍立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置，送醫救治，詳細肇事原因有待釐清。

今下午3時許，中壢警分局中壢派出所員警巡邏途中，發現1輛黑色轎車行車路徑速度異常，於中正路客運站前緩慢碰撞建築物後停下，只見車頭直直插入柱子，場面相當驚險，員警上前察看發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清，現場立即破窗並通報救護人員。

救護人員獲報到場，莊男已被現場員警救出，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置。詳細肇事原因將待調查釐清。

事發經過被民眾PO上網，有網友表示，「想射龍門，結果真撞柱」、「他好像是昏倒了！」、「該不會又是15歲吧？前幾天才看到在地下停車場撞柱」、「肯定又是個吸毒或酒駕仔」。

51歲的莊姓男子今下午3時許，駕駛轎車行經桃園市中壢區中正路時，突然行車路徑速度異常，最後撞上中壢客運旁柱子停下，警方巡邏經過發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清。圖／民眾提供
51歲的莊姓男子今下午3時許，駕駛轎車行經桃園市中壢區中正路時，突然行車路徑速度異常，最後撞上中壢客運旁柱子停下，警方巡邏經過發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清。圖／民眾提供
51歲的莊姓男子今下午3時許，駕駛轎車行經桃園市中壢區中正路時，突然行車路徑速度異常，最後撞上中壢客運旁柱子停下，警方巡邏經過發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清。記者翁唯真／翻攝
51歲的莊姓男子今下午3時許，駕駛轎車行經桃園市中壢區中正路時，突然行車路徑速度異常，最後撞上中壢客運旁柱子停下，警方巡邏經過發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清。記者翁唯真／翻攝
51歲的莊姓男子今下午3時許，駕駛轎車行經桃園市中壢區中正路時，突然行車路徑速度異常，最後撞上中壢客運旁柱子停下，警方巡邏經過發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清。記者翁唯真／翻攝
51歲的莊姓男子今下午3時許，駕駛轎車行經桃園市中壢區中正路時，突然行車路徑速度異常，最後撞上中壢客運旁柱子停下，警方巡邏經過發現莊男口吐白沫疑似癲癇發作意識不清。記者翁唯真／翻攝

中壢 桃園 癲癇

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