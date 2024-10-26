陸籍漁工遭網具纏繞落海 失蹤5天尋獲已身亡

東引籍漁船「新永盛號」庄姓陸籍漁工22日於船上執行勤務時，因操作不慎落海。海巡消防協尋5天後，今天上午尋獲這名漁工，但已無生命跡象。

海巡署艦隊分署第10海巡隊隊長曾明羲告訴中央社記者，東引籍漁船「新永盛號」22日上午於東引小紫澳海域作業時，船上庄姓陸籍漁工因遭網具纏繞而落海失蹤。海巡與連江縣消防局勤務中心獲報後，隨即投入搜尋，但因此區礁石複雜，加上海象不佳，增加搜救難度。

曾明羲指出，獲報後東引海巡隊出動2艇9人投入搜救，搜尋5天後，今天上午10時許在東引三甲桶近岸海面發現庄姓漁工蹤跡，但救起時，庄姓漁工並未穿著救生衣，且已無明顯生命跡象，海巡隨即協助將遺體送往連江縣立醫院。

他表示，庄姓漁工的弟弟也在同艘漁船工作，將會同家屬製作筆錄，並報請檢察官相驗遺體。