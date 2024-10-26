桃園男亂停車被勸導竟持斧攻擊 鄰居右手慘遭劃傷

1名20歲的曾姓男子昨晚8時許，將轎車停放在桃園市中壢區新中一街上一棟民宅前，被該民宅54歲的陳姓男子發現，陳男行俠仗義前來勸導，雙方引發口角，持長約1公尺的斧頭攻擊曾男，造成曾男右手被斧頭刀背劃傷，警方獲報到場查扣斧頭1把，全案警詢後將陳男依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

曾男昨自行開轎車，隨意臨停至民宅門前，鄰居陳男見狀前來勸導，怎料雙方一言不合產生口角，陳男一氣之下，回家持斧頭攻擊，使曾男右手遭劃傷送醫。