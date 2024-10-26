路況不熟…台中男騎YouBike誤闖國道 警急攔停下場曝光

國道3號新竹竹林路段，今天驚傳有男子騎YouBike公共自行車上高速公路，由於沿路都是車速破百的車輛，極為危險。國道警方獲報趕往攔停。男子表示，因看導航誤上國道，警方依法開罰並勸導，並通知拖吊業者載至最近交流道。

國道3號北向86公里處，今天下午2時許有民眾發現竟有男子把YouBike騎上國道，嚇得立即報警。國道警方獲報趕往攔停，最終在86公里250公尺處將男子攔停，並通知拖吊業者前來協助，將男子與YouBike載下高速公路。

據了解，32歲男子為澳洲華人，在台中某補習班教書，今天跟朋友來新竹旅遊，並騎乘YouBike兜風，但疑因路況不熟，看著導航誤上國道，所幸整起事件未造成車禍意外。