男子上山採草藥摔落山坡「左大腿疑骨折」 南投救難人員溯溪救援

南投縣埔里鎮1名男子今天凌晨上山採草藥，不慎摔落山坡，造成左大腿疑骨折變形，救難人員步行溯溪40分鐘接觸傷者，就地取材以粗樹枝當固定板，包覆搬運送醫救治。

南投縣消防局今天凌晨0時20分獲報，1名50歲男子因上山採草藥，於埔里鎮乾溪板仔寮摔落山坡，因此派遣救護車、救災車輛及人員攜帶繩索、捲式擔架等裝備前往救援。

消防隊人員先在派出所與傷者友人會合，前往乾溪後發現仍須步行溯溪才可接觸傷者，因而攜帶主要救援裝備後開始溯溪，歷經40分鐘後發現受傷男子。

經評估，男子意識清醒，仰躺溪谷上可清楚對話但無法自行脫困，頭部無明顯外傷，左大腿腫脹變形疑似骨折，左前胸肋骨疼痛。

消防局表示，救難人員就地取材以粗樹枝作為骨折固定板，將傷者左大腿骨折固定後以捲式擔架包覆搬運，再送往台中榮民總醫院埔里分院救治。