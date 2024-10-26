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台南女存簿遭補摺機卡住 竟持球棒狂砸洩憤遭罰3千元
邱姓女子9月6日中午在台南永康奇美醫院內，因存簿遭補摺機卡住，憤而持球棒敲打補摺機，警方據報趕往現場，當場查扣球棒並帶返所調查，且依違反社會秩序維護法送辦，她辯稱都睡在路上，球棒是用來防身，法官認她無正當理由攜帶具有殺傷力器械處，罰鍰3000元。
警方調查，當天中午12時20分許，邱女因存簿遭補摺機卡住，竟手持鋁製球棒敲打補摺機，員警據報前往現場，當場發現她手持具殺傷力球棒在奇美醫院內敲打補摺機，認有違反社維法情形，當場查扣並帶返調查。
新市簡易庭認為，邱女於公眾得出入場所，僅因補摺機未退還存簿，即持鋁製球棒敲打補摺機，顯已擾及公眾得出入場所安寧秩序，逾越一般民眾所容許合理範圍。她所為已違反社維法中無正當理由攜帶具有殺傷力器械、同法藉端滋擾公司行號或公眾得出入場所等規定。
邱女以一行為同時違反社維法數項規定，應從重依無正當理由攜帶具有殺傷力器械論處，依法可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。
新市簡易庭審酌，邱女攜帶危險物品種類、數量及目的，及其非行所生可能危害，與影響公共秩序程度，兼衡其平日素行及智識程度等一切情狀，處罰鍰3000元。
另邱女警詢時稱：「我都隨身攜帶著(球棒)，因為我都睡在路上要防身」，可推知扣案球棒1支為她所有，且為供違反上述社維法行為所用之物，也依法沒入。
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