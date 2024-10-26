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千元偽鈔買2碗麵線 桃園慣犯淨賺900又遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園林姓男子自友人處取得多張2組編號相同千元偽鈔，去年5月間多次在中壢地區叫外賣、超商購物使用，檢警追查發現，林男當時也在埔心火車站商圈持偽鈔買麵線，淨賺找零900元，桃園地檢署偵結，將林男再依行使偽造貨幣罪嫌起訴。

起訴指出，另案在押的27歲林中川，去年5月13日上午10點13分，前往桃園市楊梅區永美路某小吃店，向店家表示要外帶2碗麵線，並拿出千元偽鈔要先付款，店家不疑有他，當場找了900元零錢，就去備餐。

店家等了許久，未見林男回去取餐，經隔壁車行老闆提醒，林男稍早曾拿著千元偽鈔要買東西，但遭他識破一事，店家趕緊檢查收受的鈔票，又摸又看，發現的確是偽造千元鈔票後報警；桃檢今年7月起訴。

根據判決資料指出，林男去年5月初取得不詳張數的千元偽鈔後，自5月5日的凌晨1點至6日早上8點多，分別成功給付外送員餐點費及五金行購物兌現930元，又試著在中壢華勛地區2家超商門市4度消費，1次付款成功，另3次則遭點鈔機識破，最後依3次行使偽造通用紙幣罪，各處徒刑3年1月，3次行使偽造通用紙幣未遂罪，各處徒刑1年7月。

林姓男子多次持千元偽鈔購物兌現，除在桃園中壢地區行使，檢警查出另在楊梅區也犯案，桃園地檢署偵結，再依行使偽造貨幣罪嫌起訴。示意圖／翻攝自爆料公社
林姓男子多次持千元偽鈔購物兌現，除在桃園中壢地區行使，檢警查出另在楊梅區也犯案，桃園地檢署偵結，再依行使偽造貨幣罪嫌起訴。示意圖／翻攝自爆料公社

桃園地檢署 鈔票

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