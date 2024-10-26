千元偽鈔買2碗麵線 桃園慣犯淨賺900又遭訴

桃園林姓男子自友人處取得多張2組編號相同千元偽鈔，去年5月間多次在中壢地區叫外賣、超商購物使用，檢警追查發現，林男當時也在埔心火車站商圈持偽鈔買麵線，淨賺找零900元，桃園地檢署偵結，將林男再依行使偽造貨幣罪嫌起訴。

起訴指出，另案在押的27歲林中川，去年5月13日上午10點13分，前往桃園市楊梅區永美路某小吃店，向店家表示要外帶2碗麵線，並拿出千元偽鈔要先付款，店家不疑有他，當場找了900元零錢，就去備餐。

店家等了許久，未見林男回去取餐，經隔壁車行老闆提醒，林男稍早曾拿著千元偽鈔要買東西，但遭他識破一事，店家趕緊檢查收受的鈔票，又摸又看，發現的確是偽造千元鈔票後報警；桃檢今年7月起訴。