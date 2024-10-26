商演歌手被誘騙赴泰拘禁詐團園區 友人：業績沒達標就被電擊毆打

台中商演歌手陳康岳上月赴泰國後失蹤，家屬焦急報案，朋友懷疑他被台灣朋友出賣，誘騙到泰國，目前被拘禁在泰緬邊境的詐團園區，據朋友說，現在確認他平安，但不自由，很想念家人，詐騙業績沒達標就被電擊毆打。

陳康岳的朋友王元兆表示，目前確認陳康岳平安，但被拘禁在詐騙園區，同被拘禁還有5名台灣人，被誘騙到詐團被拘禁的台灣人越來越多，陳康岳擔心自己和台灣同胞安全，著急卻不知所措。

王元兆說，陳康岳疑受到台灣朋友誘騙，要他到泰國幫忙帶回黃金佛牌，對方幫出機票錢，但一到泰國就被押到泰緬邊境，他後來才知自己被拘禁在詐團園區，行動被控制，業績未達標會被電擊毆打，王元兆曾試圖問陳康岳，是否需要他或陳的家人付贖金，他才能平安回來台灣，陳未回應。

台中市豐原警分局今天表示，當事人自行出境，在國內未有遭強暴脅迫情形，目前已確認出境，已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道，進行營救。

這名商演歌手是台中神岡人，豐原警分局表示，上月14日接獲家屬報案後，立即成立專案小組，第一時間確認行蹤及有無涉及暴力脅迫等不法情事。