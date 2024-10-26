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萬聖節裝扮國王新衣？裸女紅內褲現身新竹城隍廟商圈

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市今晚即將舉辦萬聖節大夜行，不過遊行時間還沒到，昨晚竟有一名全身赤裸，僅穿著紅色內褲的裸女在城隍廟商圈嬉遊，女子還蹲坐在人來人往的馬路上，甚至把大街當成伸展台走秀，引起民眾側目。警方已掌握女子身分，將通知到案說明。

有民眾在臉書「新竹人新竹事」直擊，昨晚一名身穿紅色內褲，全身赤裸且身材姣好的長髮年輕女子，不明原因竟在城隍廟商圈嬉遊。該名女子沿著中山路一路走秀，還突然蹲坐在大馬路上，也因城隍廟商圈小吃美食店家林立，不論平日、假日人潮眾多，女子的行為也明顯影響交通，怪異的舉動也引起民眾側目。

女子的行為也在網路引起熱議，有網友認為該女子是在詮釋萬聖節「國王的新衣」，也有網友認為「她在展示這件內褲的獨特，必須全身裸露，才可以凸顯火辣的的身材，與內褲性感的價值，必須在鬧區狂野一下」。

警方表示，本案嫌疑人在公共場所意圖供人觀覽而公然猥褻之行為，已違反刑法第234條之規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；此外，在於交通頻繁之道路任意坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項4款，可處500元罰鍰。

警方強調，昨天接獲報案後，雖到場後未發現，惟經調閱監視器後，已掌握嫌疑人身分，並製發通知書通知嫌疑人到案說明。

萬聖節大遊行時間還沒到，昨晚竟有一名全身赤裸，僅穿著紅色內褲的裸女在城隍廟商圈嬉遊，甚至直接蹲坐在人來人往的馬路上。圖／取自新竹人新竹事
萬聖節大遊行時間還沒到，昨晚竟有一名全身赤裸，僅穿著紅色內褲的裸女在城隍廟商圈嬉遊，甚至直接蹲坐在人來人往的馬路上。圖／取自新竹人新竹事
女子的行為也在網路引起熱議，有網友認為該女子是在詮釋萬聖節「國王的新衣」。圖／取自新竹人新竹事
女子的行為也在網路引起熱議，有網友認為該女子是在詮釋萬聖節「國王的新衣」。圖／取自新竹人新竹事
萬聖節大遊行時間還沒到，昨晚竟有一名全身赤裸，僅穿著紅色內褲的裸女在城隍廟商圈嬉遊，把大街當成伸展台走秀。圖／取自新竹人新竹事
萬聖節大遊行時間還沒到，昨晚竟有一名全身赤裸，僅穿著紅色內褲的裸女在城隍廟商圈嬉遊，把大街當成伸展台走秀。圖／取自新竹人新竹事

內褲 城隍廟 新竹 萬聖節

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