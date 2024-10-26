現役軍人放假離營竊車加500霸王油 藉故提款落跑

在軍中服役的戴姓男子今年元月間某晚離營放假，先在新竹地區竊得1輛汽車後一路北上，半途發現油箱即將見底，到國道中壢服務區加完油後，謊稱要去提款支付卻落跑。桃園地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴他；至於竊車部分已遭新竹地院判決確定。

起訴指出，在新竹某部隊服役的19歲戴姓男子，今年1月24日晚間輪休離開營區，卻因身上無足夠現金，於是邊走邊看，讓他在新竹地區順利竊得1輛汽車代步，經由國道往北上方向行駛，途中驚覺油箱內油料不足，於是就近找加油站。

1月25日凌晨1點18分，駕著偷來的車前往桃園市中壢區內定二街國道中壢服務區內的台灣中油加油站，向加油站員工表示要加新台幣500元的95無鉛汽油，詎料，員工加完油要收費時，戴男表示身上現金不夠，謊稱要到附近超商提領款項後再來付錢為由，藉故離去不復返，加油站員工等嘸人，向國道公路警察局第一公路警察大隊報案。