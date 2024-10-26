林口警受理「車禍」遭控沒酒測？分局：員警劣績註記

新北市林口警分局文林所一名員警，這個月23日處理一起因車禍案件，員警未對事故雙方實施酒測，事後事故機車騎士女友透過網路社群貼文，指控員警有疏失。林口警分局坦承疏失，已依規定記予員警劣績註記，並加強員警法令教育及正確觀念。

據了解，謝姓男子（19歲）這個月23日11時51分左右，騎乘一輛機車載同女友準備去看夜景，途中騎經新北市林口區中山路與文化三路口停等紅燈，疑因機車排氣管聲音過大，遭帶著酒意張姓男子（41歲）牽腳踏車刻意碰撞，雙方爆發口角。

過程中，張男嗆謝「你們來林口的車都那麼吵」、「我就是故意要亂你們」這讓謝男的女友氣壞回嗆「我繼續錄你啊！我就錄你」張則再嗆「妳錄影沒有刪掉的話，我一定找妳到底」

林口警分局文林派出所獲報該路段「有糾紛」，立即派員前往處理，謝男見警指控張男刻意牽腳踏車碰擊他機車，警檢視雙方車輛並無明顯車損，先帶雙方返回派出所調查。謝不願對張提告毀損，警以交通事故案件處理，並依規定開立受（處）理案件證明單予雙方。

不過員警改以交通事故受理，卻未對事故雙方實施酒測。事後謝男女友透過網路社群上傳一段雙方衝突影片，指控員警未依規定對張男實施酒測。對此，林口警分局坦承員警有疏失，過程未實施酒測，已依規定記予員警劣績註記，並加強法令教育及正確觀念。

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