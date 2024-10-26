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影／驚險！基隆網紅彩色屋頂樓加蓋砸落 民眾驚：幸好沒人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市和平島附近的「彩色屋」是網紅知名景點，平時有不少遊客，但其中有一棟4樓屋頂鐵皮加蓋，昨天清晨因大雨及強風，已鏽蝕嚴重的屋簷整個瞬間掉落1樓地面，幸好當時沒有人，後來經過發現的民眾直呼「好險，幸好沒人。」

基隆因為颱風外圍環流加上東北季風昨天凌晨下大雨，中正區和平島附近中正路的「彩色屋」，約在清晨5點多時，有一棟4層樓的房屋4樓屋頂鐵皮加蓋整個掉落在1樓，除了鏽蝕的鐵架還有漁業用裝飾浮球，因撞擊力大多已碎裂。

從監視器畫面可看到瞬間掉到地面，令人怵目驚心，當時周遭都沒有人，否則後果不堪設想。

彩色屋因緊臨漁港，是網紅景點，平時約中午後都會有很多人打卡拍照，附近文青商店如雨後春筍，一家接著一家開設，假日人潮很多。

當地民眾表示，這一排彩色屋屋齡多超過一甲子以上，房屋老舊，酥早年多雨都都有加蓋鐵皮屋，為安全起見應加強檢傷，萬一是白天掉落，砸到人就事情嚴重了。

基隆市政府表示，會要求該棟房屋所有權人針對外牆、頂樓加蓋等加強安全維護，並進行改善，避免產生安全問題。

基隆彩色屋一棟4樓屋頂鐵皮加蓋，昨清晨因大雨及強風，已鏽蝕嚴重的屋簷瞬間掉落1樓，幸好當時沒有人。圖／讀者提供
基隆彩色屋一棟4樓屋頂鐵皮加蓋，昨清晨因大雨及強風，已鏽蝕嚴重的屋簷瞬間掉落1樓，幸好當時沒有人。圖／讀者提供
基隆彩色屋一棟4樓屋頂鐵皮加蓋，昨清晨因大雨及強風，已鏽蝕嚴重的屋簷瞬間掉落1樓，幸好當時沒有人。圖／讀者提供
基隆彩色屋一棟4樓屋頂鐵皮加蓋，昨清晨因大雨及強風，已鏽蝕嚴重的屋簷瞬間掉落1樓，幸好當時沒有人。圖／讀者提供
基隆彩色屋一棟4樓屋頂鐵皮加蓋，昨清晨因大雨及強風，已鏽蝕嚴重的屋簷瞬間掉落1樓，幸好當時沒有人。圖／讀者提供
基隆彩色屋一棟4樓屋頂鐵皮加蓋，昨清晨因大雨及強風，已鏽蝕嚴重的屋簷瞬間掉落1樓，幸好當時沒有人。圖／讀者提供

基隆 房屋 景點

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