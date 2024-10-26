影／台南北區棋牌社掛羊頭賣狗肉 警帶回負責人及賭客26人究辦

台南市警五分局發現北區有一間棋牌社涉掛羊頭賣狗肉，以提供場地並代揪牌咖打牌為號召，實為從事麻將賭博，昨晚出動大批警力查緝，發現店內張貼嚴禁賭博告示，私下協助湊牌咖及協調輸贏金額大小，查獲34歲韓姓負責人、19歲何姓女員工及24名賭客、賭具及不法所得3千多元。

警方調查後發現，該棋牌會館的賭客需先向店家登記，由店家發給撲克牌點數計算，以取代現金輸贏，事後私下交易賭資，明顯以合法掩護非法手段，規避警方查緝，並利用社群軟體隨時更新會館內人數，拉攏賭客湊桌，且皆使用電動麻將桌方便賭博，還供應水及茶包。

警方指出，店內張貼嚴禁賭博告示，但員警入內蒐證期間，發現賭客皆依撲克牌點數換算金錢並私下交易，店家也心知肚明，甚至協助湊牌咖及協調輸贏金額大小，與店內公告形成強烈對比，視法律如無物，每日賭客絡繹不絕。