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影／台南北區棋牌社掛羊頭賣狗肉 警帶回負責人及賭客26人究辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局發現北區有一間棋牌社涉掛羊頭賣狗肉，以提供場地並代揪牌咖打牌為號召，實為從事麻將賭博，昨晚出動大批警力查緝，發現店內張貼嚴禁賭博告示，私下協助湊牌咖及協調輸贏金額大小，查獲34歲韓姓負責人、19歲何姓女員工及24名賭客、賭具及不法所得3千多元。

警方調查後發現，該棋牌會館的賭客需先向店家登記，由店家發給撲克牌點數計算，以取代現金輸贏，事後私下交易賭資，明顯以合法掩護非法手段，規避警方查緝，並利用社群軟體隨時更新會館內人數，拉攏賭客湊桌，且皆使用電動麻將桌方便賭博，還供應水及茶包。

警方指出，店內張貼嚴禁賭博告示，但員警入內蒐證期間，發現賭客皆依撲克牌點數換算金錢並私下交易，店家也心知肚明，甚至協助湊牌咖及協調輸贏金額大小，與店內公告形成強烈對比，視法律如無物，每日賭客絡繹不絕。

專案小組經過訪查蒐證，向台南地檢署及法院聲請核發搜索票，昨晚出動30餘名警力到場查緝，查獲負責人韓姓男子及何姓女員工。另有6桌賭客共24人，又以20多歲年輕人居多。現場查扣營業不法所得3480元、賭具麻將16副、電動麻將桌IC板8片、監視器系統及鏡頭13個、撲克牌(籌碼點數)19副、會員卡300張、收入支出表3張等物。警詢後依涉賭博罪嫌，將韓等人移送台南偵辦。

警方查扣營業不法所得3480元、賭具麻將16副、電動麻將桌IC板8片、監視器系統及鏡頭13個、撲克牌(籌碼點數)19副、會員卡300張、收入支出表3張等證物。記者邵心杰／翻攝
警方查扣營業不法所得3480元、賭具麻將16副、電動麻將桌IC板8片、監視器系統及鏡頭13個、撲克牌(籌碼點數)19副、會員卡300張、收入支出表3張等證物。記者邵心杰／翻攝
警方當場查獲有6桌賭客共24人正在打麻將，其中又以20多歲年輕人居多，統統帶返分局調查。記者邵心杰／翻攝
警方當場查獲有6桌賭客共24人正在打麻將，其中又以20多歲年輕人居多，統統帶返分局調查。記者邵心杰／翻攝

台南 賭博 麻將

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