影／婦遭騙400萬央求「出金」 詐團竟「佛心」派女車手還30萬遭逮

據了解，徐姓婦人（61歲）從事餐飲業的她，今年7月透過臉書一則投資廣告，加入投資飆股群組，由於徐婦患有宿疾，期間詐團不斷給於關懷，還指導其投資。今年9月下旬詐團以推薦「一靜法師」能與分享佛法及人生哲學為由，讓徐婦卸下心房掉入圈套。

從這個月14日到21日為止短短8天，徐婦分四處交付詐團成員共計400萬元，詐團擔心徐婦銀行臨櫃取款遭疑，還特別告知行員問起要說「買黃金」才不會被懷疑，徐婦照做順利提錢，殊不知錢都落入虎口。

日前徐婦女兒發現母親使用手機時藏藏躲躲，還不停到銀行領錢，這才懷疑母親是否遭騙，立即陪同前往三峽警分局鶯歌分駐所詢問報案。派出所長鄧博元了解確認被騙，商請徐婦誘出車手，並透過徐婦手機指導向「客服」要求出金，果然詐團禁不住徐婦苦苦哀求，同意交付30萬給徐。