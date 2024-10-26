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影／婦遭騙400萬央求「出金」 詐團竟「佛心」派女車手還30萬遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區一名婦人誤信臉書投資廣告，以面交方式陸續交付400萬投金給車手。日前婦人的女兒察覺不對陪同向警報案。警商請婦人以央求「出金」方式誘出詐團成員，沒想到詐團真有佛心，派出車手交婦30萬，警當場逮捕車手依法送辦。

據了解，徐姓婦人（61歲）從事餐飲業的她，今年7月透過臉書一則投資廣告，加入投資飆股群組，由於徐婦患有宿疾，期間詐團不斷給於關懷，還指導其投資。今年9月下旬詐團以推薦「一靜法師」能與分享佛法及人生哲學為由，讓徐婦卸下心房掉入圈套。

從這個月14日到21日為止短短8天，徐婦分四處交付詐團成員共計400萬元，詐團擔心徐婦銀行臨櫃取款遭疑，還特別告知行員問起要說「買黃金」才不會被懷疑，徐婦照做順利提錢，殊不知錢都落入虎口。

日前徐婦女兒發現母親使用手機時藏藏躲躲，還不停到銀行領錢，這才懷疑母親是否遭騙，立即陪同前往三峽警分局鶯歌分駐所詢問報案。派出所長鄧博元了解確認被騙，商請徐婦誘出車手，並透過徐婦手機指導向「客服」要求出金，果然詐團禁不住徐婦苦苦哀求，同意交付30萬給徐。

這個月24日，警方埋伏在新北市鶯歌區中山路一間連鎖超商，趁車手陳女（30歲）交給徐婦30萬之際圍前控制，查扣相關證物，上銬帶回查辦。警詢後依加重詐欺、洗錢法等罪嫌移送陳女法辦；另持續追查其他共犯到案依法究辦。

新北市鶯歌一名婦人遭騙400萬，警方於這個月24日逮捕車手，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌一名婦人遭騙400萬，警方於這個月24日逮捕車手，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌一名婦人遭騙400萬，警方於這個月24日逮捕車手，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌一名婦人遭騙400萬，警方於這個月24日逮捕車手，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌一名婦人遭騙400萬，警方於這個月24日逮捕車手，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌一名婦人遭騙400萬，警方於這個月24日逮捕車手，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌一名婦人遭騙400萬，警方於這個月24日逮捕車手，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
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詐騙集團 車手

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