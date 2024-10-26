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影／商演歌手赴泰失蹤家屬報案 台中警方通報外交部協助
台中一名商演歌手上月赴泰國後失蹤，家屬焦急報案，擔心他被拘詐騙集團園區，台中市豐原警分局今天表示，當事人自行出境，在國內未有遭強暴脅迫情形，目前已確認出境，已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道營救。
這名商演歌手是台中神岡人，豐原警分局表示，上月月14日接獲家屬報案後，立即成立專案小組，第一時間確認行蹤及有無涉及暴力脅迫等不法情事。
經查當事人是自行出境，於國內未有遭強暴脅迫情形，目前已確出境，並已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道營救。
豐原分局將持續與家屬保持聯繫，並持續釐清有無幕後集團介入及是否涉及其他刑案；警方呼籲，民眾對國外工作相關資訊應提高警覺，勿輕易聽信不法集團所說的話，出國工作時務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館(或代表處)請求協助。
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