影／剛蟬聯台北牛肉麵節冠軍 老闆遭醉漢攻擊回拳壓制

台南1家牛肉麵店剛蟬聯台北國際牛肉麵節金牌獎，36歲陳姓老闆前晚徒步到路口超商買東西，突遭33歲邱姓醉漢揮拳攻擊，陳驚嚇之餘隨即反擊，將邱打倒後壓制，並請路人報警，雙方均掛彩，警方將邱送醫，陳表示不需就醫，雙方皆不提告，警方仍依社維法將雙方函送裁處。

這家牛肉麵店頗負盛名，2024台北國際牛肉麵節獲最牛廚人金牌獎，2023台北國際牛肉麵節則是紅燒組金牌獎，連續兩年獲金牌獎，店門口貼滿慶賀紅單。

然而，前晚下班的時候，陳姓老闆在斑馬線上等綠燈，要去超商買東西時，突然被人攻擊。員工指出，對方突然靠近老闆，跟老闆說「你手機給我」，當下老闆聽不太清楚就問他說「你說什麼？」結果對方就一拳打在老闆的腦邊。

員工表示，面對突然的攻擊，老闆也嚇到，不過也是正常的反擊，擊倒對方後，馬上把對方壓制在地上，之後請路人報警，因為怕他起身後去攻擊別人，很快警察來了。

台南市警二分局指出，10月24日晚上9時許，海安派出所獲報，在中西區金華路四段與信義街口有糾紛，員警立即趕到現場。經了解，邱男因酒醉，誤以為站在路邊講電話的陳男是詐騙集團，雙方發生肢體衝突。

警方到場發現，雙方均有輕微傷勢，立即將邱男送醫，另陳男表示不需就醫，經員警告知權利，雙方表示均不提出傷害告訴。惟雙方互毆部分，分局仍依社會秩序維護法第87條互相鬥毆者函送裁處，而依法可處1萬8千元以下罰鍰。

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