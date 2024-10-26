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影／未依規定兩段式左轉停路口釀禍 新北騎士3違規恐罰2萬6800

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林姓男子昨天晚上無照騎乘機車，途中騎經新莊區思源路與中原路口，疑未依兩段式左轉停等路口待轉，遭對向左轉計程車碰撞。事故雙方沒有酒駕、沒有人受傷，林男違反三違規樣態，警依法開單舉發，最高恐併罰2萬6800元罰鍰。

據了解，林姓男子（21歲）去年1月1日因係被吊銷駕照，未依規定重考，仍無照騎乘機車。昨天晚上11時15分左右，林男騎機車沿著新北市新莊區思源路往板橋方向行駛，途中騎經思源路與中原路口，不但未依兩段式左轉停等路口待轉，還手持電話使用，遭對向郭男（55歲）所駕駛的一輛左轉計程車攔腰撞上。

警方指出，現場沒有人受傷，事故雙方沒有人酒駕，警除依交通事故相關規定受理外，騎士林男未依規定兩段式左轉、手持使用行動電話及駕照吊銷仍騎乘機車部分，另依道路交通管理處罰條例第48條、同條例第31-1條第2項及第21條第2項之規定舉發，最高林男恐併罰2萬6800元罰鍰。

新北市新莊區思源路與中原路口昨天晚上發生兩車車禍，疑似騎士未依兩段式左轉釀禍，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路與中原路口昨天晚上發生兩車車禍，疑似騎士未依兩段式左轉釀禍，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路與中原路口昨天晚上發生兩車車禍，疑似騎士未依兩段式左轉釀禍，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路與中原路口昨天晚上發生兩車車禍，疑似騎士未依兩段式左轉釀禍，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路與中原路口昨天晚上發生兩車車禍，疑似騎士未依兩段式左轉釀禍，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區思源路與中原路口昨天晚上發生兩車車禍，疑似騎士未依兩段式左轉釀禍，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

交通事故 車禍

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