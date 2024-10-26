影／未依規定兩段式左轉停路口釀禍 新北騎士3違規恐罰2萬6800

新北市林姓男子昨天晚上無照騎乘機車，途中騎經新莊區思源路與中原路口，疑未依兩段式左轉停等路口待轉，遭對向左轉計程車碰撞。事故雙方沒有酒駕、沒有人受傷，林男違反三違規樣態，警依法開單舉發，最高恐併罰2萬6800元罰鍰。

據了解，林姓男子（21歲）去年1月1日因係被吊銷駕照，未依規定重考，仍無照騎乘機車。昨天晚上11時15分左右，林男騎機車沿著新北市新莊區思源路往板橋方向行駛，途中騎經思源路與中原路口，不但未依兩段式左轉停等路口待轉，還手持電話使用，遭對向郭男（55歲）所駕駛的一輛左轉計程車攔腰撞上。