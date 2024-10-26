彰化139線又出事！自行車撞上竄出的流浪犬車毀人傷

繼上月一位女老師騎機車撞上衝出的流浪犬受傷後，彰化縣芬園鄉大彰路139縣道，今天上午再發生黃姓自行車騎士撞上一隻竄出的流浪犬受傷送醫案件，自行車車架斷裂3截，事故原因由警方調查中。

彰化縣道139線是台灣知名的自行車運動休閒路線，但沿途流浪犬充斥，除了追趕及咬人外，也常因突然竄出發生車禍。上月6日上午，芬園鄉大彰化路段也發生騎機車上班的女老師，撞上突然衝出的流浪狗，車倒人傷，還有一名自行車騎士在大彰路被流浪犬追咬受傷案件，凸顯彰化縣流浪犬管理的問題。

警方調查，42歲黃姓自行車騎士今天清晨與多位車友一起到縣道139線騎自行車運動，約上午8時06分，回程往彰化方向行經芬園鄉大彰路1段682號時，突然竄出一隻黑狗，被黃姓騎士撞上，連人帶車摔倒，自行車車架斷裂3截，幸後後方一輛輛車緊急煞車，否則後果不堪設想，黃姓騎士手腳多處挫傷，送醫救治。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，女老師撞上流浪犬的路段，動防所已誘捕多隻流浪犬，在結紮及評估之後，已另行安置，今天再發生的自行車騎士受傷事件，動防所也會派人了解，如果是有飼主將要求飼主加強管束，及負起相關責任，如果是流浪犬也將會同公所清潔隊前往捕捉，並做進一步評估與安置等。

臨139線大彰路的芬園鄉同安村村長林子瓏說，類似流浪犬攻擊用路人，或者突然竄出發生車禍不斷，動防所應好好檢討流浪犬問題，不要每次出了事就將流浪犬抓了以後，不久又放回原地，讓類似案件一再發生，如果經評估會有咬人的可能，應該收容，不要再放回原地。